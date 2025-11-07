scorecardresearch
 

'तारक मेहता' के सोढ़ी को ऑफर हुआ था 'बिग बॉस'? एक्टर ने किया खुलासा, बताया- इंटरव्यू देने गया...

'सोढ़ी' एक्टर गुरुचरण सिंह ने खुलासा किया है कि जब वो टीवी से दूर थे, तब उन्हें सलमान खान के शो 'बिग बॉस' का ऑफर आया था. मेकर्स ने उन्हें पिछले सीजन के लिए अप्रोच किया था.

तारक मेहता के सोढ़ी को ऑफर हुआ था 'बिग बॉस' (Photo: Sab TV)
तारक मेहता के सोढ़ी को ऑफर हुआ था 'बिग बॉस' (Photo: Sab TV)

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है. जो एक्टर्स अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें इस शो ने रातोंरात स्टार बनाया. हर साल कौन-कौनसे कंटेस्टेंट्स 'बिग बॉस' के घर में आएंगे हैं, इसकी चर्चा बड़ी तेजी से होती है. अब सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के ओरिजिनल 'सोढ़ी' यानी एक्टर गुरुचरण सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें भी 'बिग बॉस' का ऑफर मिला था.

'बिग बॉस' के कौनसे सीजन का हिस्सा होते गुरुचरण सिंह?

गुरुचरण सिंह पिछले काफी समय से टीवी पर नजर नहीं आए हैं. वो 'तारक मेहता' शो को साल 2020 में छोड़कर चले गए थे. इसके बाद, उनपर मुसीबतों का जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा था. ऐसे में उन्हें लेकर इस साल खबरें ये थीं कि वो सलमान खान के शो 'बिग बॉस' सीजन 19 का हिस्सा बनेंगे. हालांकि ये दावा झूठा निकला. मगर गुरुचरण ने आजतक को दिए खास इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें इस सीजन के लिए नहीं, बल्कि पिछले सीजन यानी 'बिग बॉस 18' के लिए अप्रोच किया गया था.

एक्टर ने कहा, 'मुझे पिछले साल 2024 में बिग बॉस का ऑफर आया था. शो के मेकर्स से मेरी सारी बातचीत भी हुई थी. लेकिन इस बार जो खबरें आईं कि मैं बिग बॉस 19 में जा रहा हूं, उसका मुझे खुद कोई आइडिया नहीं था. बल्कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर आप बिग बॉस में जा रहे हो ना? मैंने उनसे कहा कि जब शो शुरू हो जाएगा, तब मुझे भी खुद मालूम पड़ जाएगा कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूं या नहीं.'

Advertisement

'हालांकि पिछले साल जरूर मुझे ऑफर किया गया था. मैं उनके सेट पर भी इंटरव्यू देने गया था, जो मुंबई के फिल्म सिटी में बना हुआ है. मुझे उस वक्त पूरी उम्मीद थी, मैं 100% सोचकर भी बैठा था कि मैं शो में जाऊंगा. लेकिन ठीक है. भगवान की कृपा से कभी हां होती है, कभी ना.'

कब टीवी पर दोबारा दिखेंगे गुरुचरण सिंह?

गुरुचरण ने इसी बातचीत में टीवी पर अपनी वापसी को लेकर भी बात की. एक्टर ने कहा कि वो कुछ भी सोचना बंद कर चुके हैं. उन्होंने सबकुछ अपने रब जी पर छोड़ा हुआ है. फिलहाल वो दिल्ली में अपने नए बिजनेस को प्रमोट करने में लगे हुए हैं. हालांकि उन्हें जब भी कोई एक्टिंग का रोल या कोई रियलिटी शो ऑफर किया जाएगा, वो उसे जरूर से अपनाएंगे. 

