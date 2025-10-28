Film Wrap: आम्रपाली ने अपनाया इस्लाम धर्म? खेसारी पर भड़कीं ज्योति, दिया पवन सिंह का साथ

भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं आम्रपाली दुबे अपनी फोटोज को लेकर विवादों में आ गईं. आम्रपाली को बुर्का पहने देखा गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है. दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भड़क गईं. फिल्म रैप में पढ़ें मंगलवार, 28 अक्टूबर के दिन की बड़ी खबरें.

'पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे...', ज्योति सिंह का खेसारी को जवाब, पावर स्टार को कहा था 'नचनिया'

खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया था, इस पर ज्योति का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने एक्टर को सीधे तौर पर कलाकारों का सम्मान करने की बात कही है. ज्योति कहती हैं कि पवन उनके पति थे, हैं और रहेंगे. वो उनसे तलाक ना लेने की कोशिश करेंगी.

सोनू निगम ने श्रीनगर में अजान के दौरान रोका अपना कॉन्सर्ट, चर्चा में आया पुराना विवाद

सोनू निगम ने श्रीनगर में एक कॉन्सर्ट को अजान के वक्त रोक दिया. उनके इस कदम की जितनी तारीफ हुई उतनी ही उनके पुराने विवादित ट्वीट्स को लेकर चर्चा भी होने लगी. जब उन्होंने लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने की बात पर आपत्ति जताई थी.

बुर्का पहन घूमीं आम्रपाली, अपनाया इस्लाम धर्म? विवाद पर तोड़ी चुप्पी- हां, है ऐसा...

आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का फेमस चेहरा हैं, उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. लेकिन एक्ट्रेस का नाम भी विवादों से दूर नहीं रह पाया है. आम्रपाली को लेकर कहा गया था कि बीच में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था. गूगल सर्च करने पर उनकी बुर्का पहने कई तस्वीरें भी सामने आती हैं.

पवन सिंह ने कराया अबॉर्शन! मां न बनने पर तड़पीं ज्योति, रोकर बोलीं- गोद में बच्चा...

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह संग शादी की थी. लेकिन उनकी ये शादी लंबी नहीं चली. कपल के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. ज्योति का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका दर्द छलका है.

दुल्हन बनेंगी रश्मिका? विजय संग सगाई पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- सभी को...

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की बीते लंबे वक्त से अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि रश्मिका और विजय ने गुपचुप सगाई कर ली है. रश्मिका कई दफा अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट कर चुकी हैं.

