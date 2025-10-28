scorecardresearch
 

'पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे...', ज्योति सिंह का खेसारी को जवाब, पावर स्टार को कहा था 'नचनिया'

खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया था, इस पर ज्योति का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने एक्टर को सीधे तौर पर कलाकारों का सम्मान करने की बात कही है. ज्योति कहती हैं कि पवन उनके पति थे, हैं और रहेंगे. वो उनसे तलाक ना लेने की कोशिश करेंगी.

ज्योति सिंह ने खेसारी की लगाई क्लास (Photo: Instagram @jyotipsingh999)
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से बिहार में विधानसभा चुनाव की निर्दलीय उम्मीदवार हैं. वहीं खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. बावजूद इसके वो ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पवन सिंह को 'नचनिया' कहकर तक संबोधित कर दे रहे हैं. खेसारी की इस हरकत ने ज्योति को खासा नाराज किया है. 

पवन सिंह का सम्मान करें खेसारी

ज्योति ने खेसारी पर भड़कते हुए पवन सिंह का सम्मान करने की बात कह दी है. ज्योति ने साथ ही पावर स्टार संग अपने रिश्ते की हालिया सच्चाई बताते हुए ये भी कह दिया है कि वो उनकी पत्नी के तौर पर जानी जाती हैं, वो तलाक ना लेने की पूरी कोशिश करेंगी. भले ही केस कोर्ट में है, लेकिन वो आज भी उनकी पत्नी हैं.  

न्यूज 18 से खेसारी की बातों पर नाराजगी जताते हुए ज्योति बोलीं- हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है, पवन जी भी ऐसे ही अपना काम करते हैं. हर इंसान हार्ड वर्क करके आगे बढता है. आप ऐसे ही किसी को नचनिया वगैरह नहीं कह सकते. ऐसे शब्दों से आप किसी को संबोधित नहीं कर सकते. बिल्कुल बुरा लगता है. आप नचनिया बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को बेइज्जत कर रहे हैं. जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं.

Advertisement

''आपको भीड़ चाहिए होगी तो आप उन्हीं को बुलाएंगे. आपको चुनाव प्रचार करना हो, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप उन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं. तो उन्हीं का आप कैसे अपमान कर सकते हैं. वो एक कलाकार हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं. आप उन्हें सिर्फ नचनिया के रूप में नहीं देख सकते हैं.'' 

तलाक नहीं लेना चाहतीं ज्योति

ज्योति सिंह ने आगे पवन सिंह से अपने रिश्ते पर बात की और बताया कि- वो मेरे पति थे, पति हैं, पति रहेंगे. भले ही तलाक का केस फाइल किया गया है, लेकिन जब तक पेपर साइन नहीं हो जाता है, तब तक वो मेरे पति हैं. मैं एक भारतीय नारी हूं, हमारे यहां शादी का बहुत महत्व है. तो जब तक ऐसा कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है, तब तक वो मेरे पति ही रहेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तलाक ना हो. क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूं. लोग मुझे पवन जी की पत्नी बोलते हैं, मेरी पहचान ही वो हैं. तो मैं पत्नी उनकी आज भी हूं. 

