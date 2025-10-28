scorecardresearch
 

सोनू निगम ने श्रीनगर में अजान के दौरान रोका अपना कॉन्सर्ट, चर्चा में आया पुराना विवाद

सोनू निगम ने श्रीनगर में एक कॉन्सर्ट को अजान के वक्त रोक दिया. उनके इस कदम की जितनी तारीफ हुई उतनी ही उनके पुराने विवादित ट्वीट्स को लेकर चर्चा भी होने लगी. जब उन्होंने लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने की बात पर आपत्ति जताई थी.

सोनू ने रोका कॉन्सर्ट (Photo: Instagram @feverevents.live)
प्लेबैक सिंगर सोनू निगम का नाम अक्सर ही विवादों के घेरे में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहनेवालों की संख्या बहुत बड़ी है. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. 

हाल ही में सोनू निगम को एक पुराने विवाद की वजह से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. खबरों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में उनका पहला कॉन्सर्ट हुआ, लेकिन वहां बहुत कम लोग पहुंचे. कहा जा रहा है कि यह असर उस विवाद का है जो उन्होंने लगभग 8 साल पहले अजान को लेकर किया था.

अजान के दौरान रुका सोनू निगम का कॉन्सर्ट

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि जब अजान शुरू होने वाली थी, तो सोनू निगम ने अपने शो के बीच में कहा, “कृपया मुझे दो मिनट दीजिए, यहां अजान शुरू होने वाली है.”

उनकी यह बात सुनकर दर्शक तालियां बजाने लगे और सबने उनके इस सम्मानजनक कदम की सराहना की. जैसे ही अजान खत्म हुई, सोनू ने फिर से गाना शुरू किया और कार्यक्रम आगे बढ़ाया. 

बहुत कम लोग पहुंचे कॉन्सर्ट में

हालांकि सोनू के इस व्यवहार की तारीफ हुई, लेकिन इसके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो कि डल झील के पास स्थित है, वहां कॉन्सर्ट में बहुत कम लोग आए. डेकन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों द्वारा कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील के कारण कई सीटें खाली रह गईं. एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, “उम्मीद थी कि पूरा हॉल भरा रहेगा, लेकिन ज्यादातर कुर्सियां खाली थीं.
 

2017 का विवाद फिर चर्चा में

यह विवाद साल 2017 में शुरू हुआ था, जब सोनू निगम ने ट्विटर (अब X) पर कई पोस्ट कर लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आने की आलोचना की थी. उन्होंने लिखा था, “भगवान सबका भला करे. मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मुझे हर सुबह अजान से जगाया जाता है. यह जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी?”

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट में कहा था,“जब इस्लाम बना था, तब मोहम्मद साहब के पास बिजली नहीं थी. तो अब एडिसन के बाद मुझे यह शोर क्यों सुनना पड़े? कोई मंदिर या गुरुद्वारा भी बिजली से किसी को नहीं जगाता जो उस धर्म का नहीं है. यह तो गुंडागर्दी है.”

उनके ये ट्वीट अब उनके X अकाउंट से हटाए जा चुके हैं, लेकिन हाल ही में वे फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे लोगों ने उनके श्रीनगर कॉन्सर्ट का बहिष्कार करने की बात कही.

