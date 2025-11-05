scorecardresearch
 

Film Wrap: हार्दिक को गर्लफ्रेंड ने किया Kiss, पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को बताया 'विधवा' 

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार, 5 नवंबर का दिन काफी हलचल भरा रहा. इस दिन क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी नई गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा संग कोजी होते नजर आए. दोनों की Kiss करते हुए फोटो वायरल हुई. तो वहीं पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को 'विधवा' और 'अभागिन' बताया.

हार्दिक ने किया गर्लफ्रेंड को Kiss (Photo: Screengrab)

मनोरंजन की दुनिया में बुधवार, 5 नवंबर का दिन काफी हलचल भरा रहा. इस दिन क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी नई गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा संग कोजी होते नजर आए. दोनों की Kiss करते हुए फोटो वायरल हुई. तो वहीं पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को 'विधवा' और 'अभागिन' बताया. पढ़ें आज के दिन की बड़ी खबरें फिल्म रैप में.

HAQ Review: यामी गौतम ने लड़ी 'हक' की लड़ाई, इमोशनल फिल्म ने जीता दिल

इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'हक' में ऐसे कई पल हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं. महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी पहचान के बारे में. कैसी है ये फिल्म जानिए हमारे रिव्यू में.

गर्लफ्रेंड संग वेकेशन में बिजी हार्दिक, किया Kiss, बेटे को नहीं भूले, निभाई फादर ड्यूटी

हार्दिक पंड्या अपनी लवलाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. तलाक, फिर गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया संग ब्रेकअप के बाद वो माहिका शर्मा के प्यार में हैं. दोनों हैप्पी स्पेस में हैं. अपने रिलेशन को खूब एंजॉय कर रहे हैं. हार्दिक और माहिका सोशल मीडिया पर अक्सर रोमांटिक पोज शेयर करते हैं.

'विधवा जीवन जी रही', पवन सिंह संग टूटी शादी पर बोलीं ज्योति, खुद को बताया अभागिन

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी में उथल-पुथल चल रही है. उनकी पत्नी ज्योति सिंह संग शादी में खटपट चल रही है. दोनों का रिश्ता महज 7 साल में ही बिखर गया. दोनों अलग रहते हैं. उनके बीच बातचीत भी बंद है.

'हां, मेरे साथ छेड़छाड़ होना मेरी गलती', यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ट्रोल हुई मशहूर सिंगर, दिया करारा जवाब

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने एक ट्रोल को करारा जवाब दिया, जिसने उनके पुराने यौन उत्पीड़न के अनुभव को लेकर तंज कसा था. मामला तब शुरू हुआ जब उनके पति राहुल रविन्द्रन के बयान पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई.  चिन्मयी ने बिना झिझक ट्रोल को जवाब देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न उनकी गलती नहीं है.

कोख में थे जोहरान ममदानी, क्यों प्रेग्नेंसी में शादी करने से घबरा रही थीं मीरा नायर! जानें...

जोहरान ममदानी मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं. मीरा और महमूद की मुलाकात उनकी फिल्म मिसिसिप्पी मसाला की रिसर्च के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 1991 में शादी की और उसी साल जोहरान का जन्म हुआ.

