scorecardresearch
 

Feedback

कोख में थे जोहरान ममदानी, क्यों प्रेग्नेंसी में शादी करने से घबरा रही थीं मीरा नायर! जानें...

जोहरान ममदानी मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं. मीरा और महमूद की मुलाकात उनकी फिल्म मिसिसिप्पी मसाला की रिसर्च के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने 1991 में शादी की और उसी साल जोहरान का जन्म हुआ.

Advertisement
X
क्यों जोहरान ममदानी के पिता से शादी करने में घबरा रही थीं मीरा (Photo: AFP)
क्यों जोहरान ममदानी के पिता से शादी करने में घबरा रही थीं मीरा (Photo: AFP)

जोहरान ममदानी की इन दिनों खूब चर्चा है. भारतीय मूल के जोहरान न्यूयॉर्क के नए मेयर बन गए हैं. वह पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे यंग और पहले भारतवंशी मेयर होंगे. जोहरान मशहूर इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं. उनके पिता महमूद ममदानी हैं, जो कि पेशे से कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं.  

मीरा की हुईं दो शादियां

मां मीरा ने महमूद से दूसरी शादी थी, जिससे जोहरान हुए. हालांकि मीरा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. दिलचस्प बात ये है कि, जोहरान उनकी कोख में थे, बावजूद इसके वो महमूद से शादी करने में डर रही थीं. इसकी क्या वजह है आपको बताते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Zohran Mamdani,
'वॉल्यूम बढ़ाएं...', ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम, ट्रंप को करारा जवाब; Video 
सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक दिखी ज़ोहरान ममदानी की मौजूदगी
धमकियों के बावजूद क्यों ममदानी को हरा नहीं पाए ट्रंप? 5 फैक्टर 
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत चुके. (Photo- AP)
ममदानी की जीत से खफा ट्रंप, क्या वाकई न्यूयॉर्क की फंडिंग रुक सकती है? 
Zohran Mamdani
'हम पुराने से नए दौर की तरफ...', जीत के जश्न में ममदानी ने नेहरू को किया याद 
Despite Trumps threats, Zoran Mamdani becomes the Mayor of New York.
US राजनीति में भारत का जलवा, ये शख्स बने न्यूयॉर्क के मेयर  

अ सूटेबल बॉय, सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्में बनानी वालीं मीरा ने पहली शादी फोटोग्राफर Mitchell Epstein से की थी. दोनों ने 12 साल तक डेट किया लेकिन 10 साल की शादी के बाद यह रिश्ता टूट गया. इसके बाद मीरा के मन में शादी को लेकर डर बैठ गया था. वह अपने फिल्ममेकिंग के करियर पर फोकस करने लगीं. 

कैसे हुई महमूद ममदानी से मुलाकात?

इसी के चलते उनकी मुलाकात फिर महमूद ममदानी से हुई. मीरा अपनी फिल्म मिसिसिप्पी मसाला की रिसर्च के लिए कंपाला गई थीं, जहां उन्हें महमूद मिले. महमूद ने टेलिग्राफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया था. 

Advertisement

महमूद ने बताया था कि मीरा नायर ने लंदन के एक ट्रांजिट कैंप में लिखी उनकी पहली किताब पढ़ी थी. मीरा ने उनका इंटरव्यू भी लिया था. दोनों ने लंबी बातचीत की, जिसके बाद दोनों करीब आ गए और एक-दूसरे से प्यार हो गया. हालांकि शादी की बात पर मीरा घबरा गईं, क्योंकि उनका पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा था. 

कोख में थे जोहरान ममदानी

जब महमूद ने उनसे शादी की बात की तब मीरा प्रेग्नेंट थीं. मीरा को इस बात की चिंता थी कि महमूद एक फिल्ममेकर की जिंदगी से वाकिफ नहीं हैं. मीरा उनसे पूछती रहीं कि क्या वह किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, जो कैंपेन पर जाते हैं और महीनों तक बाहर रहते हैं. 

हालांकि, आखिरकार महमूद ने मीरा को किसी तरह मना लिया और साल 1991 में दोनों ने टोरंटो में एक रिश्तेदार के घर पर शादी की. इस शादी में महज 8 लोग ही मौजूद थे. इसी साल जोहरान ममदानी का भी जन्म हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement