कोख में थे जोहरान ममदानी, क्यों प्रेग्नेंसी में शादी करने से घबरा रही थीं मीरा नायर! जानें...

जोहरान ममदानी की इन दिनों खूब चर्चा है. भारतीय मूल के जोहरान न्यूयॉर्क के नए मेयर बन गए हैं. वह पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे यंग और पहले भारतवंशी मेयर होंगे. जोहरान मशहूर इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं. उनके पिता महमूद ममदानी हैं, जो कि पेशे से कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं.

मीरा की हुईं दो शादियां

मां मीरा ने महमूद से दूसरी शादी थी, जिससे जोहरान हुए. हालांकि मीरा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. दिलचस्प बात ये है कि, जोहरान उनकी कोख में थे, बावजूद इसके वो महमूद से शादी करने में डर रही थीं. इसकी क्या वजह है आपको बताते हैं.

अ सूटेबल बॉय, सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्में बनानी वालीं मीरा ने पहली शादी फोटोग्राफर Mitchell Epstein से की थी. दोनों ने 12 साल तक डेट किया लेकिन 10 साल की शादी के बाद यह रिश्ता टूट गया. इसके बाद मीरा के मन में शादी को लेकर डर बैठ गया था. वह अपने फिल्ममेकिंग के करियर पर फोकस करने लगीं.

कैसे हुई महमूद ममदानी से मुलाकात?

इसी के चलते उनकी मुलाकात फिर महमूद ममदानी से हुई. मीरा अपनी फिल्म मिसिसिप्पी मसाला की रिसर्च के लिए कंपाला गई थीं, जहां उन्हें महमूद मिले. महमूद ने टेलिग्राफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया था.

महमूद ने बताया था कि मीरा नायर ने लंदन के एक ट्रांजिट कैंप में लिखी उनकी पहली किताब पढ़ी थी. मीरा ने उनका इंटरव्यू भी लिया था. दोनों ने लंबी बातचीत की, जिसके बाद दोनों करीब आ गए और एक-दूसरे से प्यार हो गया. हालांकि शादी की बात पर मीरा घबरा गईं, क्योंकि उनका पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा था.

कोख में थे जोहरान ममदानी

जब महमूद ने उनसे शादी की बात की तब मीरा प्रेग्नेंट थीं. मीरा को इस बात की चिंता थी कि महमूद एक फिल्ममेकर की जिंदगी से वाकिफ नहीं हैं. मीरा उनसे पूछती रहीं कि क्या वह किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, जो कैंपेन पर जाते हैं और महीनों तक बाहर रहते हैं.

हालांकि, आखिरकार महमूद ने मीरा को किसी तरह मना लिया और साल 1991 में दोनों ने टोरंटो में एक रिश्तेदार के घर पर शादी की. इस शादी में महज 8 लोग ही मौजूद थे. इसी साल जोहरान ममदानी का भी जन्म हुआ था.

