'हां, मेरे साथ छेड़छाड़ होना मेरी गलती', यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ट्रोल हुई मशहूर सिंगर, दिया करारा जवाब

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने एक ट्रोल को करारा जवाब दिया, जिसने उनके पुराने यौन उत्पीड़न के अनुभव को लेकर तंज कसा था. मामला तब शुरू हुआ जब उनके पति राहुल रविन्द्रन के बयान पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई. चिन्मयी ने बिना झिझक ट्रोल को जवाब देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न उनकी गलती नहीं है.

चिन्मयी श्रीपदा ने दिया करारा जवाब (Photo: PTI)
सिंगर चिन्मयी श्रीपदा उन लोगों में से हैं जो किसी के हद पार करने पर चुप नहीं रहतीं. हाल ही में, उन्होंने एक ट्रोल को करारा जवाब दिया, जिसने उनके पुराने यौन उत्पीड़न के अनुभव को उठाकर उन पर तंज कसा. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी बात कही. जब उनके पति राहुल रविन्द्रन से जुड़ी एक पोस्ट को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई.

सिंगर को लेकर किया भद्दा कमेंट

मामला तब शुरू हुआ जब राहुल रविन्द्रन का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना या न पहनना पूरी तरह चिन्मयी की अपनी इच्छा है. इस पर कुछ पुरुषों के गुस्से भरे कमेंट आने लगे. चिन्मयी ने जवाब में लिखा, “उन्होंने यह बात एक इंटरव्यू में किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कही थी, जो अब ट्वीट बन गई है. लेकिन जिन पुरुषों का गुस्सा और गालियां देखने को मिल रही हैं, सच कहूं तो मुझे यहां की महिलाओं के लिए चिंता हो रही है.”

इसके बाद एक यूजर ने बेहद भद्दा कमेंट किया और लिखा, “जब वैरामुथु ने तुम्हारे साथ गलत हरकत की थी तब तो तुम खुद को बचा नहीं सकीं, अब दूसरी औरतों की चिंता कर रही हो.”

चिन्मयी ने दिया करारा जवाब

इस पर चिन्मयी ने बिना झिझक जवाब दिया, “हां, क्योंकि छेड़े जाने और यौन उत्पीड़न होना मेरी गलती है, है ना? तुम्हारे जैसे पुरुषों को मेरी यौन उत्पीड़न की घटना और मेरे उत्पीड़क का नाम क्यों लाना पड़ता है किसी बेकार सी बात को साबित करने के लिए? बस गायब हो जाओ, ताकि मुझे तुम्हारी जहरीली हवा में सांस न लेनी पड़े.”

क्या था मामला?

साल 2018 में भारत के मी टू आंदोलन के दौरान, चिन्मयी ने गीतकार वैरामुथु पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2005 में स्विट्जरलैंड के एक कॉन्सर्ट ट्रिप के दौरान उनका यौन शोषण किया था. उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के कई फेमस लोगों के खिलाफ लगे आरोपों का भी समर्थन किया था.

हालांकि, चिन्मयी को अपने इस कदम का खामियाजा भी भगुतना पड़ा था. बाद में उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और डबिंग आर्टिस्ट यूनियन (SICTADAU) से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने उन महिलाओं का साथ दिया था जिन्होंने यूनियन अध्यक्ष राधा रवि पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए थे.

चिन्मयी ने एक्टर राहुल रविन्द्रन से 5 मई 2014 को शादी की थी. दोनों करीब एक साल तक रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2013 में सगाई की थी. इस जोड़ी ने 18 जून 2022 को जुड़वां बच्चों- बेटी द्रिप्ता और बेटे शर्वस का वेलकम किया था.

