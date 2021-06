मंदिरा बेदी के पति राज कौशल के निधन से सदमे में सेलेब्स, सोशल मीडिया पर जताया दुख

इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर व प्रोड्यूसर राज कौशल के अचानक यूं चले जाने से पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड है. खबर मिलते ही जहां कुछ स्टार्स मंदिरा बेदी के घर जा पहुंचे, तो वहीं कुछ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना शोक व्यक्त किया है. मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, लारा दत्ता, नेहा धूपिया जैसे स्टार्स ने पोस्ट के जरिये अपना दुख जाहिर किया है. बता दें राज मंदिरा बेदी के पति थे.

राज के बेहद करीबी दोस्तों में से एक मनोज बाजपेयी इस खबर से गहरे सदमें में हैं. उन्होंने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें इससे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा. मनोज लिखते हैं, इससे ज्यादा ट्रैजिक और शॉकिंग नहीं हो सकता है, जब आप अपने इतने करीबी दोस्त को खो देते हैं. राज कौशल मेरे बेहद करीब थे और बहुत ही जिंदादिल इंसान भी मुझे इससे निकलने में वक्त लगेगा. आपकी आत्मा को शांति मिले.

No news can be more shocking and tragic for us personally than loosing our dear friend and a fantastic human being Raj kaushal !! It will definitely take time to come to terms with this loss!! Rest in peace my friend 🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) June 30, 2021

वहीं अनुपम खेर कुछ समय पहले ही राज के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं.अनुपम लिखते हैं, राज के अचानक निधन से बहुत ही दुख और शॉक्ड में हूं. एक दोस्त, एक फिल्ममेकर और बहुत ही पॉजिटिव इंसान. उनके साथ काम किए कई सुनहरी यादें हैं. इस लॉस के लिए सॉरी मंदिरा.

Deeply saddened & shocked to know about the sudden demise of #RajKaushal! A friend, a film maker & a very positive man. Have some great memories of working with him & spending time with him few years back. Sorry dearest @mandybedi & family for your irreparable loss. 🙏#OmShanti pic.twitter.com/HrzULdJhYd — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 30, 2021

लारा दत्ता लिखती हैं, इंडस्ट्री में राज उन चंद लोगों में से एक लगते थे जो दिल के सच्चे होते हैं. मंदिरा तुम इस दुख में अकेली नहीं हो, ढेर सारी दुआएं तुम्हारे साथ है.

Raj was one of the first and nicest people I met in the industry. Dearest @mandybedi you are not alone in your grief. Prayers and strength to you, Vir and Tara. RIP Raj. #RajKaushal — Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) June 30, 2021



कुछ समय पहले ही नेहा धूपिया राज और उनके परिवार संग पार्टी करती नजर आई थीं. अपनी इन्हीं पार्टियों की तस्वीर शेयर कर नेहा लिखती हैं, राज, हम यह तस्वीर लेते वक्त बहुत सारी यादें समेट रहे थे. मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हमारे बीच अब नहीं हो.. मंदिरा मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, मेरे पास शब्द नहीं हैं, वीर और तारा के लिए मेरा दिल रो रहा है, पूरी तरह स्तब्ध हूं और टाइप करते वक्त भी यह विश्वास नहीं हो रहा है RIP Raj लिखना पड़ेगा.

Raj , we took this picture to create more and more memories… can’t believe you are nt with us anymore … Mandira , my strong strong girl, I am at a loss of words. My heart belongs to Vir and Tara ❤️ … I’m shaken up and in shock and disbelief as I write this , RIP Raj pic.twitter.com/gC6zYQdazo — Neha Dhupia (@NehaDhupia) June 30, 2021

वहीं अरशद वारसी लिखते हैं, मैंने आज अपना एक बेहद करीबी दोस्त खो दिया है. राज को सालों से जानता हूं और उनके साथ फिल्म भी की है. उनकी कंपनी को हर पल एंजॉय किया करता था. आजतक उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले इंसान. जब भी आपको जरूरत हो, वे खड़े रहते थे. आपकी बहुत याद आएगी.

Today I lost a very dear friend, my condolences to his family. Known Raj Kaushal, for years, done a film with him, enjoyed every minute of his company. I have never seen a frown on his face, he was always smiling, always there if you needed him…will miss you brother… RIP. pic.twitter.com/5HpVNvxJ8r — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) June 30, 2021

दिव्या दत्ता लिखती हैं, बहुत ही उदास हूं, एक बहुत बेहतरीन इंसान को यूं इतने जल्दी चले जाना दुख देता है.

Deeply saddened!! One of the nicest people I knew!! Gone too soon my friend @rajkaushal1 ! RIP — Divya Dutta (@divyadutta25) June 30, 2021

राहुल देव लिखते हैं, बहुत अच्छा आदमी.. राज कौशल तुम्हारी बहुत याद आएगी, बहुत जल्दी चले गए.

He was one hell of a nice guy ... Raj Kaushal you shall be missed ... Gone too early ... rest in peace ... Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/6ZGkLdQbId — Rahul Dev (@RahulDevRising) June 30, 2021

ओनिर ने लिखा, बहुत जल्दी चले गए, हमने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर राज कौशल को सुबह खो दिया. वे मेरी फिल्म माई ब्रदर निखिल के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं. वे उन इंसानों में से थे, जिन्हें हमारे विजन पर यकीन था, और हमेशा सपोर्ट करते रहे.

Gone too soon. We lost Film maker and Producer @rajkaushal1 this morning. Very Sad. He was one of the producers of my first film #MyBrotherNikhil. One of those few who believed in our vision and supported us. Prayers for his soul. pic.twitter.com/zAitFfYrS7 — অনির Onir اونیر ओनिर he/him (@IamOnir) June 30, 2021

रेणुका साहणे लिखती हैं, ये सुनकर शॉक्ड हूं कि हमेशा हंसते मुस्कुराने वाले राज अब नहीं रहे. मंदिरा को मेरी सात्वंना है. ओम शांति..

Shocked to hear that the ever smiling Raj Kaushal has passed away. My heartfelt condolences to @mandybedi Vir and Tara. ॐ शांति 🙏🏽🙏🏽 — Renuka Shahane (@renukash) June 30, 2021

कई सिलेब्स की तरह फैंस भी इस खबर से शॉक्ड हैं. ट्विटर पर फैंस की सांत्वनाओं के मैसेज भर चुके हैं. मंदिरा के कई फैंस उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत से डटे रहने की नसीहत दे रहे हैं.