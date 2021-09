Entertainment News Updates: मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को लास्ट मैसेज में कही ये बात

4:43 PM (2 घंटे पहले)

सोहा अली खान ने दी पिता को श्रद्धांजलि, शेयर की फोटोज

Posted by :- Hansa Koranga

सोहा अली खान ने अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सोहा अली खान पिता की कब्र पर मां शर्मिला टैगोर और बेटी इनाया संग गईं. इन तस्वीरों को सोहा ने इंस्टा पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा- You are never dead to us until we forget you ❤️ #inmemory #10years