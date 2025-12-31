scorecardresearch
 
एंटरटेनमेंट 2025ः मनोरंजन का महाडोज़

साल 2025 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में खास रहा. इस साल जहां बड़े सितारों ने ज़बरदस्त वापसी की, वहीं कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा और नए चेहरों ने भी दर्शकों का दिल जीता. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बने, ओटीटी ने अपनी पकड़ और मज़बूत की और साउथ-बॉलीवुड सहयोग नए स्तर पर पहुंचा.

रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान बनाए.
बॉलीवुड को 2025 की शुरुआत में ही ‘छावा’ जैसी ब्लॉकबस्टर मिल गई थी. फरवरी में रिलीज ऐतिहासिक एक्शन फ़िल्म है. यह फ़िल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति सम्भाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भुमिका विक्की कौशल ने निभाई है.

ऑरमैक्स मीडिया की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट (2024) कहती है कि 12,226 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ, 2023 इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा साल था. 11,833 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ 2024 दूसरे नंबर पर रहा. 2025 की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से नवंबर तक इंडियन बॉक्स ऑफिस 11,657 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर चुका है. नवंबर तक के कलेक्शन में सिर्फ ‘धुरंधर’ को जोड़ने भर से 2025 में इंडियन बॉक्स ऑफिस का ग्रॉस कलेक्शन 12,237 करोड़ हो गया है.

सलमान से निराशा
सलमान खान की ‘सिकंदर’ ने ऐसा निराश किया, जिसकी कतई उम्मीद नहीं थी. आमिर खान ने ‘सितारे ज़मीन पर’ से कमबैक ज़रूर किया. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस नहीं, दिल जीतने वाली थी. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की साझा स्टार पावर वाली ‘वॉर 2’ से उम्मीदें बहुत तगड़ी थीं. उतनी ही तगड़ी निराशा इस फिल्म से मिली.

नए स्टार इन मेकिंग
बॉलीवड के टॉप ऑर्डर के सुपरस्टार्स का बल्ला नहीं चला, तो इंडियन सिनेमा का मिडिल ऑर्डर कमर कसकर खड़ा हुआ. ‘कांतारा चैप्टर 1’ से ऋषभ शेट्टी, ‘छावा’ से विक्की कौशल और ‘धुरंधर’ से रणवीर सिंह- तीनों एक्टर्स ने इंडियन बॉक्स ऑफिस को अपना दम दिखाया. इस साल की रिपोर्ट में तीनों फिल्मों का ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 700 करोड़ से ज्यादा दिखेगा.

साउथ में मोहनलाल और रजनीकांत का जलवा
इंडियन सिनेमा के सुपर सीनियर्स मोहनलाल और रजनीकांत ने फिर अपने नाम का वज़न दिखाया. दोनों की फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस को 300–300 करोड़ कमाकर दिए. पर ये साल सरप्राइज़ का भी रहा. किसी ने दूर-दूर तक भी नहीं सोचा होगा कि इन लेजेंड्स की फिल्मों की बराबरी कभी एक इंडियन एनिमेशन फिल्म करेगी. पर ‘महावतार नरसिम्हा’ ने सबको चौंकाया और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ कमाए.

न्यूकमर्स का सरप्राइज
सरप्राइज़ की बात से ‘सैयारा’ याद आती है. अहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे न्यूकमर्स की ‘सैयारा’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस का मीटर मोहनलाल–रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स से ज्यादा घुमाया. ‘सैयारा’ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ पार जाकर रुका. 

धुरंधर ने लूटी महफिल
धुरंधर साल 2025 की सबसे चर्चित और बड़ी हिट बॉलीवुड फिल्मों में से एक रही. यह एक एक्शन-ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसे दमदार कहानी, तेज़ रफ्तार एक्शन और देशभक्ति के भाव के लिए जाना गया. कमाई के मामले में भी इसने कई रिकॉर्ड बनाए.

OTT के खिलाड़ी
पंचायत – सीजन 4ः ग्रामीण भारत की सादगी और सच्चाई को एक बार फिर दिल से दिखाया गया. मजेदार संवाद और भावनात्मक कहानी ने इसे 2025 की टॉप सीरीज़ बना दिया. 

द फैमिली मैन – सीजन 3ः  मनोज बाजपेयी एक बार फिर देश और परिवार के बीच फंसे नज़र आए. एक्शन, ह्यूमर और इमोशन का संतुलन इसकी सबसे बड़ी ताकत रहा.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड- इस सीरीज के जरिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया. इसमें लक्ष्य लालवाणी, सहर बंबा, बॉबी देओल, मोना सिंह जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आए. इन सबके 
अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत और भी कई ढेरों बड़े बॉलीवुड स्टार्स का कैमियो देखने को मिला.

इनके अलावा, दिल्ली क्राइम-3 और महारानी-4 जैसी सीरीज ने भी दर्शकों का ढेर सारा प्यार बंटोरा.


कलाकार, जिन्हें हमने कहा-अलविदा
मनोज कुमारः ‘भारत कुमार’ के नाम से मशहूर. उन्होंने देशभक्ति पर आधारित फिल्मों से भारतीय सिनेमा में गहरा प्रभाव डाला. उनका निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ. 

मुकुल देवः फिल्म और टीवी दोनों में काम करने वाले प्रतिभाशाली अभिनेता, जिन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. उनका निधन 23 मई 2025 को 54 वर्ष की उम्र में हुआ. 

शेफाली जरीवालाः लोकप्रिय टीवी और फिल्म अभिनेत्री, जिन्हें “कांटा लागा” से खास पहचान मिली. उनका निधन 27 जून 2025 को हुआ. 

पंकज धीरः टीवी और फिल्मों के जाने-माने अभिनेता, जिन्हें महाभारत में ‘कर्ण’ के रोल से खास लोकप्रियता मिली. उन्होंने 15 अक्टूबर को आखिरी सांस ली.

असरानीः बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, जिनकी कॉमिक टाइमिंग को दर्शक हमेशा याद रखेंगे. उनका निधन 20 अक्टूबर को हुआ. 

सतीश शाहः “साराभाई vs साराभाई” जैसे शो और कई फिल्मों से प्रसिद्ध हास्य अभिनेता ने दशकों तक दर्शकों का दि जीता. उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हुआ.

सुलक्षणा पंडितः अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर, जिन्होंने 1970-80 के दशक में नाम कमाया. उनका निधन 6 नवंबर 2025 को हुआ.

धर्मेंद्रः बॉलीवुड के “ही-मैन” और सदाबहार अभिनेता, जिन्होंने छह दशक से अधिक समय तक इंडस्ट्री पर अपना प्रभाव छोड़ा.उनका 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

---- समाप्त ----
