एकता कपूर के डिजिटल चैनल Alt बालाजी पर आने वाली नई सीरीज हिज स्टोरी स्ट्रीमिंग से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है. हाल ही में एकता ने अपनी इस नई वेब सीरीज के पोस्टर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया था और अब इसके आने के एक दिन बाद ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

पोस्टर किया गया कॉपी?

सेम सेक्स लव स्टोरी पर आधारित वेब सीरीज के पोस्टर में एक्टर मृणाल दत्त और सत्यदीप मिश्रा को बेड में स्पूनिंग करते देखा जा सकता है. पोस्टर के रिलीज होने के बाद 2015 में आई फिल्म LOEV के आर्ट डायरेक्टर और फिल्म माकेर्टिंग स्ट्रैटेजिस्ट जहान बक्शी ने इसपर साहित्यिक चोरी (Plagiarism) का इल्जाम लगा दिया.

फिल्म के आर्ट डायरेक्टर ने बोली ये बात

ना सिर्फ वेब सीरीज और फिल्म के पोस्टर एक जैसे हैं, बल्कि दोनों की कहानी भी सेम सेक्स रिलेशनशिप पर आधारित है. जहान बक्शी ने ट्विटर पर Alt बालाजी पर सवाल उठाते हुए लिखा, ''भाई @altbalaji क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है अगर तुम्हें पोस्टर डिजाइन करने के लिए कोई चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं. मैं वादा करता हूं पोस्टर बनवाना इतना महंगा भी नहीं होता.''

आगे एक और ट्वीट में बक्शी ने लिखा, ''फिल्म LOEV के इस पोस्टर को @TalkPigeonCo ने डिजाइन किया था और इसका इलस्ट्रेशन रोहन पोरे ने किया था. हमने इसे बनवाने में महीनों लगाए थे. सॉलिड समय/पैसे को एक इंडी फिल्म का पोस्टर बनवाने के लिए लगाना मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी जो स्टूडियो आराम से ओरिजिनल डिजाइन बनवा सकता है, वो दूसरों का काम चोरी करने का फैसला ले रहा है. दुखद.''

This poster for LOEV was designed by @TalkPigeonCo and illustrated by Rohan Pore. We spent months on it. Investing solid time/money on a poster for an indie film is difficult. And yet, a studio which surely has the resources to commission original designs opts to steal it. Sad. pic.twitter.com/XYzGcFBmdZ — JSB (@jahanbakshi) April 9, 2021

LOEV के डायरेक्टर ने जताया दुख

फिल्म LOEV के डायरेक्टर सुधांशु सरिआ ने भी इस बारे में ट्विटर पर अपनी बात करते हुए Alt बालाजी की निंदा की. सुधांशु ने ट्वीट किया, ''सुबह उठाते ही मुझे पता चला कि हमारा मेहनत से बनाया फिल्म LOEV ओरिजिनल पोस्टर Alt बालाजी के समझदार लोगों ने उनकी जी 5 प्रीमियम की वेब सीरीज #HisStoryy के लिए बेधड़क उठा लिया है.''

WHY IS THIS INDUSTRY LIKE THIS?



Woke up to find that our painstakingly illustrated, original poster for @loevfilm has just been blatantly ripped off by the geniuses at @altbalaji @ZEE5Premium for their show #HisStoryy // Thread pic.twitter.com/ljQ9vNSa0a — Sudhanshu Saria (@iamsuds) April 9, 2021

सुधांशु ने सवाल उठाते हुए आगे ट्वीट किया, ''13 महीनों की भागदौड़ और @TalkPigeonCo के बढ़िया ड्राफ्ट, @jahanbakshi की निगरानी और आर्टिस्ट @rohanpore के बनाए इस खूबसूरत पोस्टर को बस यूं ही बिना शालीनता के उठा लिया गया. मैं खुश हूं कि उन्हें हमारा पोस्टर पसंद तो आया. खुश हूं कि वो एक क्वीर (Queer) स्टोरी बता रहे हैं. लेकिन ऐसा क्यों किया? ये करने की क्या जरूरत थी?

Am glad they liked our poster; am glad they're telling a queer story but why do this? What is the need? We made our poster with no funds to speak of. Why have a massive machinery like @altbalaji @ZEE5India if you can't even come up with your own poster? (3) — Sudhanshu Saria (@iamsuds) April 9, 2021

एकता कपूर को सुधांशु ने बोली बड़ी बात

उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए हिज स्टोरी के एक्टर को टैग किया और लिखा, ''हमने अपने पोस्टर को बिना फंड के बनाया था. Alt बालाजी जैसी बड़ी मशीनरी होने का क्या फायदा जब आप अपना खुद का पोस्टर नहीं बना सकते? और मेरे साथी कलाकारों मृणाल दत्त, सत्यदीप मिश्रा और सुपर्ण, अगर आपको नहीं पता तो अब मैंने आपको बता दिया है. एकता कपूर, अब कुछ बेहतर करते हैं.''

As a producer, I apologise to my collaborators and artists for not being able to protect their work better. Please feel RT and Share. This culture must end. @arfilaamba @ShivPanditt @sidmenon1 #LOEV — Sudhanshu Saria (@iamsuds) April 9, 2021

ये है हिज स्टोरी की कहानी

बता दें कि वेब सीरीज हिज स्टोरी, 25 अप्रैल को जी 5 पर आने वाली है. सीरीज में सत्यदीप और मृणाल के अलावा प्रियमणि राज में नजर आएंगी. प्रियामणि और सत्यदीप सीरीज में कुणाल और साक्षी नाम के कपल का किरदार निभा रहे हैं. दोनों की जिंदगी में तूफान तब आता है जब साक्षी प्रीत को अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर बुलाती है.