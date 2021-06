धूप की दीवार: भारत-पाकिस्तान की दुश्मनी के बीच उलझी एक प्रेम कहानी की डोर

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तकरार कोई नई बात नहीं है. दोनों ही देशों के बीच आपस में तकरार देखने को मिलती है. मगर दोनों देशों के बीच की तकरार में नुकसान सिर्फ आम जनता का ही होता है. इसी को लेकर एक नई वेब सीरीज बनी है जिसका नाम धूप की दीवार रखा गया है. इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर में दिखाया है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कलह से दोनों देशों की आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ट्रेलर बहुत ही भावुक कर देने वाला है.

ट्रेलर में एक्टर अहद अली मीर ने विशाल का रोल प्ले किया है वहीं दूसरी तरफ साजल अली ने सारा का रोल प्ले किया है. सारा पाकिस्तान की है और विशाल हिंदुस्तान के रहने वाले हैं. दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी के बाद दोनों देशों की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. मगर दोनों देशों के आम नागरिक एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं. मगर जब ऑनलाइन चैट के दौरान भारत के विशाल की बातचीत पाकिस्तान की सारा से होती है तो दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं. उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दोनों देशों के आम नागरिक की फिलींग्स एक सी हैं. वे एक से हैं. यहीं से शुरू होती है इस वेब सीरीज की कहानी.

