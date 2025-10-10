scorecardresearch
 

Film Wrap: कॉन्ट्रोवर्सी से दीपिका पादुकोण को नहीं पड़ता फर्क, गोविंदा ने सुनीता को दिया गिफ्ट

फिल्म रैप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन खबरों के बारे में जो मनोरंजन की दुनिया में खास हुईं. दीपिका पादुकोण, मां बनने के बाद पहली बार मदरहुड और क्रिटिसिज्म पर बोलती दिखीं.

दीपिका पादुकोण ने लगाई ट्रोल्स की क्लास (Photo: Instagram @deepikapadukone)
दीपिका पादुकोण ने लगाई ट्रोल्स की क्लास (Photo: Instagram @deepikapadukone)

मनोरंजन की दुनिया में शुक्रवार के दिन काफी कुछ हुआ. दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट को ेलकर खुलकर बात की. जिन लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उन्हें भी जवाब दिया. इसके अलावा गोविंदा ने करवा चौथ के मौके पर सुनीता अहूजा को सोने का बड़ा सा हार दिया है. 

तान्या ने दोस्त अमाल मलिक की फोटो को किया Kiss? मालती चाहर का दावा, भिड़े फैंस
मालती चाहर ने तान्या मित्तल पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान तान्या ने अमाल मलिक की फोटो को किस किया था.

कंट्रोवर्सी का नहीं पड़ता दीपिका पादुकोण को फर्क, बोलीं- बस मां होने की ड्यूटी निभाना चाहती हूं
दीपिका पादुकोण इस साल दो बड़ी फिल्मों से बाहर हुई थीं जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. अब एक्ट्रेस ने सभी ट्रोल्स को जवाब देते हुए साफ किया कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

ओरी ने लता मंगेशकर-फाल्गुनी पाठक पर किया कमेंट, भड़के राजीव अदातिया, बोले- अनपढ़...
'बिग बॉस 15' फेम मॉडल राजीव अदातिया ने हाल ही में सोशल मीडिया सेंसेशन ओरहान अवत्रामणि यानी ओरी को लेकर अपनी नाराजगी जताई है.

करवाचौथ के दिन गोविंदा ने पत्नी सुनीता पर लुटाया प्यार, गिफ्ट किया सोने का हार!
90s सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी केमिस्ट्री से लोगों का प्यार लूटते रहते हैं. उनकी जोड़ी फैंस की फेवरेट है.

इन शादीशुदा भोजपुरी स्टार्स का चला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक ने तो कर ली दूसरी शादी
भोजपुरी इंडस्ट्री के कई जाने-माने एक्टर्स अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. शादीशुदा होने के बाद भी कई एक्टर्स हसीनाओं संग खुलकर इश्क लड़ा चुके हैं. 

लेटेस्ट

