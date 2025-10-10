कंट्रोवर्सी का नहीं पड़ता दीपिका पादुकोण को फर्क, बोलीं- बस मां होने की ड्यूटी निभाना चाहती हूं

साल 2025 एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा. पिछले कुछ वक्त में उनके प्रोफेशनलिजम पर कई सारे सवाल उठाए गए हैं. एक्ट्रेस की डिमांड्स को लेकर भी बहुत विवाद रहा, जिसके कारण उन्हें फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा. दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की 'कल्कि 2' से बाहर हुईं.
कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरीं दीपिका, कैसे खुद को संभालती हैं?
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्मों से बाहर होने पर दीपिका पादुकोण को काफी ट्रोल किया गया. कई लोगों ने उनकी डिमांड्स को मनमानी का नाम दिया. तो कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया. अब एक्ट्रेस ने अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज पर बात करते हुए साफ किया है कि उन्हें लोगों की ट्रोलिंग और गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनका फोकस मां बनकर बेटी को पालने पर है.
CNN-TV18 संग बातचीत में दीपिका ने कहा, 'अभी मैं बस एक मां का रोल अदा करना चाहती हूं, जो बहुत ही सुकून देने वाला और खूबसूरत है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैठकर कहूं कि आज मैं खुद को नया रूप दूंगी, छह महीने हो गए हैं. मुझे बस नए चैलेंज पसंद हैं. मैं खुद से पूछती रहती हूं, मैं उत्सुक हूं.'
'मैं सीखना चाहती हूं और इसमें अगर मुझे वो चीजें करनी पड़े जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, मुझे कोई परेशानी नहीं. मैं सीखने में पीछे नहीं हटना चाहती. मुझे गलतियां करने में कोई परेशानी नहीं. कोई मुझे गालियां दे, मुझे उससे दिक्कत नहीं. मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे नए सिरे से आविष्कार करते रहना है और सीमाओं को आगे बढ़ाना है.'
ट्रोल्स से निपटने पर क्या बोलीं दीपिका?
दीपिका ने आगे ट्रोल्स से निपटने पर भी बात की. उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने के कारण, उन्होंने ट्रोलिंग से निपटने में कोई दिक्कत नहीं आती. उन्हें बाहरी आवाजों को आसानी से बंद करना आता है. वो ये काम बड़ी आसानी से कर लेती हैं जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.
बता दें कि जब दीपिका 'स्पिरिट' से बाहर हुई थीं, तब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इनडायरेक्टली एक्ट्रेस को लेकर कई बातें कही थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर नोट लिथा था, जो दीपिका की एग्जिट से ठीक कुछ दिनों बाद सामने आया. संदीप ने बिना दीपिका का नाम लिए लिखा था कि जिस एक्ट्रेस के साथ उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी नहीं रिवील करने का एनडीए साइन किया था, उसने उनकी कहानी एक यंग एक्टर को नीचा दिखाने के जरिए रिवील की.
डायरेक्टर ने आगे एक्ट्रेस की गंदे पीआर गेम पर भी नाराजगी जताई थी. संदीप का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था. फिर कुछ महीनों बाद 'कल्कि 2' के मेकर्स ने भी दीपिका को अनप्रोफेशनल का हवाला देते हुए बाहर किया था. हालांकि इन सभी प्रोजेक्ट्स से बाहर होने के बावजूद, वो शाहरुख की 'किंग' और अल्लू अर्जुन की अनटाइटल्ड पैन इंडिया फिल्म का हिस्सा हैं.