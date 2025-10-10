तान्या ने दोस्त अमाल मलिक की फोटो को किया Kiss? मालती चाहर का दावा, भिड़े फैंस

बिग बॉस के घर में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने हंगामा मचा दिया है. वो एक के बाद एक हर कंटेस्टेंट से भिड़ रही हैं. तान्या मित्तल संग उनकी लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान भी मालती ने तान्या को कुछ ऐसा कह डाला जिससे उनके आंसू निकल गए.
तान्या से भिड़ी मालती, क्यों लगाए गंभीर आरोप?
हाल ही में बिग बॉस हाउस में घरवालों के बीच एक टास्क हुआ जिसमें उन्हें किसी दूसरे घरवाले को घर का नया कप्तान बनाना था. ये जोड़ियों में किया जाने वाला टास्क था जिसमें तान्या और मालती की जोड़ी बनी. दोनों को सिंगर अमाल मलिक को घर का कप्तान बनाने के लिए फाइट करनी थी.
इस दौरान मालती ने तान्या को लेकर कई बातें बोली थीं. उन्होंने उनके गेम पर सवाल उठाए. लेकिन टास्क के बाद जो हुआ, उसे देखकर कई लोग हैरान थे. मालती ने दावा किया है कि तान्या ने अमाल की फोटो किस किया है. उन्होंने ये बात नीलम गोरी से की थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तान्या की उस क्लिप को भी सामने लाया जा रहा है, जिसमें उनपर अमाल की फोटो किस करने का आरोप है.
मालती ने लगाया तान्या पर आरोप, दो हिस्सों में बंटा सोशल मीडिया
मालती का तान्या पर लगाया आरोप कई लोगों को रास नहीं आया है. X (पहले ट्विटर) पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक तरफ तान्या के फैंस हैं, जो मालती के खिलाफ हो गए हैं. उन्होंने उनपर तान्या की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया. फैंस ने मालती को तान्या के खिलाफ ऐसी बातें बोलने पर लताड़ लगाई है.
कुछ यूजर्स ने तान्या के डिफेंस में साफ किया कि उन्होंने अमाल की फोटो को किस नहीं किया. बल्कि उनकी पहेली के टुकड़ों को खराब होने से बचाया है. कुछ ने सलमान खान से अपील की कि वो वीकेंड का वार में मालती को फटकार लगाए और उन्हें वो क्लिप दिखाए. लेकिन कुछ यूजर्स के मुताबिक, मालती का दावा सच है.
तान्या और अमाल की नजदीकियों के चर्चे पिछले काफी समय से चल रहे हैं. तान्या कई बार अमाल को लेकर अपनी पोजेसिवनेस दिखाती आई हैं. वहीं मालती पहले दिन से ही तान्या के खिलाफ दिखी हैं. कैप्टेंसी टास्क के दौरान वो तान्या को आसानी से रुलाने में कामयाब हुई थीं. मालती का गेम देखकर जीशान कादरी ने भी तान्या को चेतावनी दी थी. अब देखना है कि तान्या और मालती के बीच चल रही इस 'कैट फाइट' का अंजाम क्या होगा.