तान्या ने दोस्त अमाल मलिक की फोटो को किया Kiss? मालती चाहर का दावा, भिड़े फैंस

बिग बॉस के घर में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने हंगामा मचा दिया है. वो एक के बाद एक हर कंटेस्टेंट से भिड़ रही हैं. तान्या मित्तल संग उनकी लड़ाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान भी मालती ने तान्या को कुछ ऐसा कह डाला जिससे उनके आंसू निकल गए.

तान्या से भिड़ी मालती, क्यों लगाए गंभीर आरोप?

हाल ही में बिग बॉस हाउस में घरवालों के बीच एक टास्क हुआ जिसमें उन्हें किसी दूसरे घरवाले को घर का नया कप्तान बनाना था. ये जोड़ियों में किया जाने वाला टास्क था जिसमें तान्या और मालती की जोड़ी बनी. दोनों को सिंगर अमाल मलिक को घर का कप्तान बनाने के लिए फाइट करनी थी.

इस दौरान मालती ने तान्या को लेकर कई बातें बोली थीं. उन्होंने उनके गेम पर सवाल उठाए. लेकिन टास्क के बाद जो हुआ, उसे देखकर कई लोग हैरान थे. मालती ने दावा किया है कि तान्या ने अमाल की फोटो किस किया है. उन्होंने ये बात नीलम गोरी से की थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तान्या की उस क्लिप को भी सामने लाया जा रहा है, जिसमें उनपर अमाल की फोटो किस करने का आरोप है.

मालती ने लगाया तान्या पर आरोप, दो हिस्सों में बंटा सोशल मीडिया

मालती का तान्या पर लगाया आरोप कई लोगों को रास नहीं आया है. X (पहले ट्विटर) पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक तरफ तान्या के फैंस हैं, जो मालती के खिलाफ हो गए हैं. उन्होंने उनपर तान्या की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया. फैंस ने मालती को तान्या के खिलाफ ऐसी बातें बोलने पर लताड़ लगाई है.

What the actual fuck is wrong with malti's head? Accusing and character assassinating a girl on national television? I hope salman is going to address this issue and show the footage to housemates if tanya really kissed amaal's photo. Malti is a cheap player.#TanyaMittal — lost girl 😌💅 (@lostgirl_hu) October 9, 2025

Mati are you mad or something like why are continuously saying this disgusting thing without focusing on your own game

and Tanya please girl you should have called her out immediately when she was continusly saying this #TanyaMittalpic.twitter.com/UdGsuKnq4q — baobi (@softtae_tae) October 9, 2025

I'm not even supporting tanya 1% this season, but that kissing allegation made by malti was so cheap. tanya was literally protecting the pieces in the task.#BB19 • #BiggBoss19 — Rahul⚡ (@BiggBossDude) October 9, 2025

This is proper character assassination.

She stopped talking to this guy, completely.

She doesn’t even talk about him to others now.

Also, are people blind? I don’t see it.

People are just trying to malign her now.

Disgusting. #TanyaMittal #BiggBoss19 https://t.co/FhXo1vRURP — Kinjal N (@karnik1234) October 9, 2025

कुछ यूजर्स ने तान्या के डिफेंस में साफ किया कि उन्होंने अमाल की फोटो को किस नहीं किया. बल्कि उनकी पहेली के टुकड़ों को खराब होने से बचाया है. कुछ ने सलमान खान से अपील की कि वो वीकेंड का वार में मालती को फटकार लगाए और उन्हें वो क्लिप दिखाए. लेकिन कुछ यूजर्स के मुताबिक, मालती का दावा सच है.

तान्या और अमाल की नजदीकियों के चर्चे पिछले काफी समय से चल रहे हैं. तान्या कई बार अमाल को लेकर अपनी पोजेसिवनेस दिखाती आई हैं. वहीं मालती पहले दिन से ही तान्या के खिलाफ दिखी हैं. कैप्टेंसी टास्क के दौरान वो तान्या को आसानी से रुलाने में कामयाब हुई थीं. मालती का गेम देखकर जीशान कादरी ने भी तान्या को चेतावनी दी थी. अब देखना है कि तान्या और मालती के बीच चल रही इस 'कैट फाइट' का अंजाम क्या होगा.

