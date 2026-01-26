'उसूलों पर रहो कोई गलत नहीं करेगा', कास्टिंग काउच पर चिरंजीवी का बड़ा बयान

फिल्म ‘मना शंकरा वर प्रसाद गरु' की सक्सेस इवेंट पर चिरंजीवी ने तेलुगु इंडस्ट्री पर लगने वाले कास्टिंग काउच के आरोपों पर बात की. इस दौरान चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री आज भी काम करने के लिए एक अच्छी और स्वागत करने वाली जगह है. उन्होंने टैलेंटेड फिल्ममेकर्स से आगे आने और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने की अपील भी की.

कास्टिंग काउच पर चिरंजीवी ने रखी राय

चिरंजीवी ने कहा कि अगर किसी को इंडस्ट्री में कड़वे अनुभव हुए हैं, तो उसमें कई बार व्यक्ति के अपने फैसले और हालात भी जिम्मेदार हो सकते हैं. एक्टर ने कास्टिंग काउच से जुड़े आरोपों को नकारते हुए जताया कि अगर ऐसा हो तो भी महिलाओं को अपने उसूलों पर खड़े रहना चाहिए.

उनके मुताबिक- कास्टिंग काउच जैसी बातों का जिक्र होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल और ईमानदारी से काम करेंगे, तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा. अगर आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं, तो कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा. मैं इस बात पर पूरी तरह भरोसा करता हूं. साफ और प्रोफेशनल रहिए, सब समझ जाएंगे.

कई फिल्म स्टार्स लगा चुके हैं आरोप

हालांकि, चिरंजीवी का यह बयान उन कलाकारों के अनुभवों से मेल नहीं खाता, जिन्होंने खुद शोषण का सामना करने की बात कही है.

एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने पहले बताया था कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि एक साउथ इंडियन फिल्म के लिए उन्हें फोन आया था.

फातिमा ने बताया- उस आदमी ने मुझसे पूछा, ‘तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो ना?’ मैंने कहा कि मैं मेहनत करूंगी और रोल के लिए जो जरूरी होगा वो करूंगी, लेकिन वो बार-बार वही बात दोहराता रहा. मैं जानबूझकर अनजान बनी रही, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो कितनी हद तक गिर सकता है.

फातिमा के अलावा ऋत्विक धनजानी, सयामी खेर और सुधांशु पांडे जैसे कलाकारों ने भी कास्टिंग काउच से जुड़े ऐसे ही अनुभव होने की बात कबूल की है.

सुपरहिट है चिरंजीवी की फिल्म

चिरंजीवी इन दिनों अपनी हालिया फिल्म ‘मना शंकरा वर प्रसाद गरु’ की जबरदस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं. अनिल रविपुडी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पोंगल-संक्रांति सीजन की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है. इसने प्रभास की द राजा साब, शिवकार्तिकेयन की परसक्ति, रवि तेजा की भरथा महासायुलकु विग्न्यापथि और नवीन पोलिशेट्टी की अनगनगा ओका राजू जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

करीब 28–30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

