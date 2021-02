बिग बॉस 14: सीजन की तरह ग्रैंड फिनाले रहा बोरिंग, सोशल मीडिया पर ट्रोल

बिग बॉस 14 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. इसी के साथ शो को विनर भी मिल गया है. रुबीना दिलैक विनर बन गई हैं. बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले में सभी एक्स कंटेस्टेंट और टॉप 5 कंटेस्टेंट के घरवाले भी पहुंचे थे. शो को इंटरेस्टिंग बनाने की काफी कोशिश की गई. हालांकि, ग्रैंड फिनाले एप‍िसोड ने दर्शकों को बीच-बीच में बोर भी किया. यूजर्स ने ट्व‍िटर पर जमकर शो को ट्रोल किया है.

शो की तरह ही ग्रैंड फिनाले का एप‍िसोड ऑड‍ियंस को कुछ खास रास नहीं आया. फिनाले में होस्ट सलमान खान ने कई स्टार्स का वेलकम किया. माधुरी दीक्ष‍ित से लेकर धर्मेंद्र तक ने शो में शि‍रकत की लेक‍िन एप‍िसोड दर्शकों के दिल को छू नहीं पाया. कोश‍िश तो पूरी की गई क‍ि ग्रैंड फिनाले एप‍िसोड को एंटरटेनमेंट से भरा बनाया जाए, पर मेकर्स यूजर्स की इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए हैं. यूजर्स ने ट्व‍िटर पर शो के ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी कुछ कहा है. कुछ ने इसे प्रमोशन फिनाले बताया है तो कुछ ने इसे प्रवचन विनर कह दिया है.

Glad that I did not see a single episode of #BiggBoss14Finale for the second consecutive year.

एक यूजर ने लिखा- 'खुश हूं कि मैंने बिग बॉस 14 का एक भी एप‍िसोड नहीं देखा'. एक यूजर लिखते हैं- 'फिनाले में फाइनल‍िस्ट ही नहीं दिख रहे'. एक यूजर ने तो अपनी बोर‍ियत को दर्शाते हुए लिखा- 'बोर कर रहे हैं यार ये...प्लीज अनाउंस विनर रुबीना दिलैक'. वहीं शो में चैनल के दूसरे शोज के कलाकारों को देखकर एक यूजर ने नाराजगी जताई. यूजर ने लिखा- 'ये बिग बॉस का फिनाले कम कलर्स के सारे सीर‍ियल्स के प्रमोट करने वाला फैमिली अवॉर्ड फंक्शन ज्यादा लग रहा है...बहुत ही तंग करने वाला'.

- My Parents were so excited to see Rubina's Performance & Seeing her lifting the Trophy but @ColorsTV u totally ruined it. Bechare Sooo gye..!#RubinaDilaik #BiggBoss14Finale