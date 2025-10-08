Film Wrap: अरबाज-शूरा ने रिवील किया 'नन्ही राजकुमारी' का नाम, पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने PM मोदी से की ये अपील

बुधवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी गहमागहमी रही. खान परिवार में जश्न मनाया गया. अरबाज और शूरा बेटी सिपारा को लेकर घर लौटे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ. सिर्फ इतना ही नहीं. भोजपुरी सिनेमा काफी सुर्खियों में रहा. पहले तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी ज्योति पर कई आरोप लगाए. फिर बदले में ज्योति ने भी पवन सिंह की पोल खोली.
'पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विदेश जाना' शिल्पा पर कोर्ट सख्त, ठगी मामले में फंसीं
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. दोनों 60 करोड़ के ठगी मामले में फंस चुके हैं. बॉम्बे हाइकोर्ट के सामने शिल्पा और राज के वकील ने कहा कि दोनों काम के सिलसिले में विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसके लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
पवन सिंह ने कराया मेरा गर्भपात, मुझे अबॉर्शन पिल्स खिलाईं, ज्योति सिंह का दावा
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के हर आरोप को गलत और बेबुनियाद बताया था. मामला ज्यादा बिगड़ता देख पवन सिंह ने मीडिया के सामने आकर बात की थी और अपना पक्ष रखा था.
अरबाज-शूरा ने रिवील किया 'नन्ही परी' का नाम, कुरान से है कनेक्शन
58 साल की उम्र में अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. घर पर नन्ही राजकुमारी आई है.
गौहर के काम करने से ससुर को हुई परेशानी? बोले- बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर...
म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार अपनी बहू और एक्ट्रेस गौहर खान के साथ खास बॉन्ड शेयर करते है. वो गौहर को बेस्ट पत्नी और मां मानते हैं.
रामायण शो फेम सुनील लहरी के घर की बहू बनीं सारा खान, बिग बॉस में किया था निकाह
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने शादी कर ली है. 1 साल के डेटिंग पीरियड के बाद सारा ने एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक संग कोर्ट मैरिज की. 5 दिसंबर को वो ग्रैंड वेडिंग करेंगे.