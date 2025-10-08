Film Wrap: अरबाज-शूरा ने रिवील किया 'नन्ही राजकुमारी' का नाम, पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने PM मोदी से की ये अपील

फिल्म रैप में बुधवार के दिन काफी चीजें हुईं. अरबाज और शूरा खान ने नन्ही बेटी का नाम बताया. उन्होंने सिपारा खान नाम रखा है. इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री से भी काफी गर्मा-गरम खबरें सामने आईं. पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है.

