'पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विदेश जाना' शिल्पा पर कोर्ट सख्त, ठगी मामले में फंसीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. दरअसल, शिल्पा 60 करोड़ के एक फ्रॉड केस में फंस गई हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस की EOW टीम उनसे लगातार पूछताछ करने में लगी है. शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी फंसे हैं. बुधवार के दिन शिल्पा के फ्रॉड केस ने नया मोड़ लिया.

बॉम्बे हाइकोर्ट ने कही ये बात

दरअसल, बॉम्बे हाइकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अगर घूमने के लिए विदेश जाना है तो वो नहीं जा सकते. अगर तब भी जाना ही चाहते हैं कि 60 करोड़ रुपये पहले जमा करें इसके बाद जाएं. शिल्पा और राज की लुकआउट सर्कुलर (LOC) को खत्म करने की याचिका पर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंकहड़ ने कहा- हम आपको इन उद्देश्यों और मनोरंजन यात्रा पर जाने को लेकर अनुमति नहीं दे सकते.

एक्ट्रेस के वकील केरल मेहता ने कोर्ट में कहा कि राज ने अपना जाना कैंसिल कर दिया है, केवल शिल्पा इस ट्रिप पर जाएंगी, क्योंकि उन्हें एक इवेंट में शामिल होना है. जो कि काम से जुड़ा भी है.

शिल्पा और राज ने जो पेटीशन फाइल की है, उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल कमिटमेंट्स की बात लिखी थी. उन्होंने कहा था कि वो 21 से 24 अक्टूबर के बीच काम के सिलसिले में लॉस एंजेलिस जाएंगे. इसके बाद 26 से 29 अक्टूबर तक वो कोलंबो और मालदीव की यात्रा करने वाले हैं. जो उनके हॉस्पिटैलिटी वेंचर से जुड़ी है. वकील ने जस्टिस से केवल अक्टूबर के अंत में कोलंबो यात्रा के लिए अनुमति मांगी है.

शिल्पा के वकील ने की पैरवी

बेंच ने वकील से इनवाइट के बारे में पूछा. उसकी डिटेल्स देते हुए वकील ने कहा कि एक्टर को एक इवेंट अटेंड करना है. और ये इनवाइट आपकी अनुमति के बाद और LOC के सस्पेंशन के बाद ही पूरा किया जाएगा.

बेंच ने कहा- आपको कैसे पता कि उनके पास इनवाइट आया हुआ है. आपके और शिल्पा के बीच कोई तो बातचीत हुई होगी? वकील ने जवाब में कहा कि इनविटेशन फोन पर आया था. बेंच ने कहा कि नंबर को कौन वेरिफाई करेगा? नंबर हमें दें, हम वैरिफाई करेंगे. वकील ने कहा कि कपल पूरी तरह से को-ऑपरेट करने के लिए तैयार है. पूछताछ को लेकर भी वो हाजिर हो जाएंगे. जिसके बदले में बेंच ने कहा- इसलिए आपकी हम लोगों ने गिरफ्तारी अबतक नहीं की है.

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की ओर से वकील यूसुफ इकबाल ने कहा कि ये मामला 60 करोड़ की ठगी का है. ये कंपनी अब बंद हो चुकी है. शिकायत में कहा गया है कि 2015 से 2023 के बीच राज और शिल्पा ने निवेश के लिए झांसा दिया, जिसके कारण 60 करोड़ का नुकसान हुआ. इकबाल ने कहा- 60 करोड़ केवल 6 महीने में गायब हो गए. और दावा किया कि जांच में कई खुलासे हुए हैं. उन्होंने ये भी बताया कि राज ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं.

पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने कहा- पूरा पैसा अगर शिल्पा और राज जमा कर देते हैं तो फिर हम उनकी सुनवाई करेंगे. अभी के लिए अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय हुई है.

