इवेंट में एंकर ने बोली हिंदी तो ए आर रहमान ने कर दिया ट्रोल, VIDEO

एआर रहमान भारतीय संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिन्हें देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लोग पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं. संगीत की दुनिया का इतना बड़ा नाम होने के बाद भी वे लोगों के बीच अपने कूल नेचर की वजह से मशहूर हैं. म्यूजिशियन इन दिनों अपनी नई फिल्म 99 सॉन्ग्स को लेकर चर्चा में हैं. वे इसके प्रमोशन में खूब बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. हाल ही में वे फिल्म का प्रमोशन के सिलसिले में एक समारोह में पहुंचे थे. वहां पर मौजूद एंकर ने जब न्यूकमर एहान भट्ट का हिंदी में स्वागत किया तो ए आर रहमान ने मजाकिया अंदाज में एंकर को ही ट्रोल कर दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एंकर तो नजर नहीं आ रही हैं मगर तामिल में वे क्या कह रही हैं उसे साफ तौर पर सुना जा सकता है. पहले वे इस खास फिल्म के प्रमोशन के लिए ए आर रहमान को बधाई देती हैं उसके बाद वे न्यूकमर एहान भट्ट को वेलकेम स्पीच देते हुए हिंदी में बोलती हैं. वे कहती हैं कि- ''एहान भट्ट, चेन्नई में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं.'' एंकर के इतना बोलने की ही देरी थी कि ए आर रहमान ने चकित होते हुए तुरंत पूछा 'हिंदी'? ऑडियंस में मौजूद सभी लोग ए आर रहमान के इस रिएक्शन पर हंस पड़े.

हालांकि कंट्रोवर्सी से हमेशा दूरी बना कर रखने वाले ए आर रहमान ने स्टेज से उतरते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वे मजाक कर रहे थे. वहीं एंकर ने भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि वे तो सिर्फ एक्टर एहान को हिंदी में वेलकम मैसेज देकर कन्फर्टेबल फील करा रही थी. वो महिला एंकर भी रहमान की बात पर हंसती नजर आई और वापस तमिल में बोलने लग गई.

बता दें कि तमिल नाडु के लोगों में हिंदी भाषा को लेकर कोई खास जुड़ाव देखने को नहीं मिला है. यहां तक कि वहां पर कई सारे स्थानीय लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का विरोध करते भी नजर आते हैं, कुछ समय पहले ही हिंदी भाषा के विरोध में एक ट्रेंड चला था जिसमें वहां के स्थानीय लोग टी-शर्ट्स पहने भी नजर आए थे.

Happy to share that #99Songs will release on April 16, 2021, in Hindi, Tamil and Telugu. Directed by @vishweshk and featuring the talented actors @itsEhanBhat & #EdilsyVargas.@jiostudios @YM_Movies @idealentinc @JioCinema pic.twitter.com/TU4TjaSSoa