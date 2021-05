कोरोना निगेटिव आने के बाद अल्लू अर्जुन ने परिवार और स्टाफ मेंबर्स के लिए उठाया एक अहम कदम, जानिए

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने केयरिंग नेचर और प्यार की वजह से चर्चा में रहते हैं. हाल ही में एक्टर कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटे हैं. 12 मई को एक्टर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह क्वारनटीन पीरियड खत्म कर और कोरोना निगेटिव आने के बाद घर के अंदर एंटर करते नजर आए. बच्चों से, परिवार से और स्टाफ मेंबर्स से बात करते दिखाई दिए थे. अब एक्टर ने परिवार और 45 साल से ऊपर उम्र वाले स्टाफ मेंबर्स को कोरोना वैक्सीनेट कराया है. इसकी सारी तैयारी एक्टर ने खुद पर्सनली देखी है. बता दें कि देश में अभी भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

अल्लू ने खुद देखे सारे अरेंजमेंट्स

'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन ने स्टाफ मेंबर्स और परिवार के वैक्सीनेशन के अरेंजमेंट्स खुद देखे हैं. यह सुनिश्चित किया है कि सभी चीजें उनके लिए आसान रहें. एक्टर ने हमेशा अपने स्टाफ मेंबर्स को परिवार का हिस्सा माना है. 45 साल से ऊपर सभी उम्र के स्टाफ मेंबर्स और परिवार के सदस्य वैक्सीनेट हो चुके हैं.

