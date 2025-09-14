scorecardresearch
 

Film Wrap: तान्या-अमाल की बढ़ रहीं नजदीकियां? भारत-Pak मैच पर बोले सुनील शेट्टी

संडे का दिन मनोरंजन की दुनिया में बेहद रोमांचक रहा. बिग बॉस के घर में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की बढ़ती नजदीकियों पर चाचा अबु मलिक ने रिएक्ट किया. वहीं भारत-पाक मैच पर एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने दिल की बात सामने रखी.

अमाल मलिक, तान्या मित्तल, सुनील शेट्टी (Photo: Instagram@jiohotstarreality, @suniel.shetty)
हर रोज की तरह आज भी हम आपके सामने एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी टॉप खबरों का पिटारा लेकर हाजिर हैं. संडे का दिन काफी रोमांचक रहा है. बिग बॉस के घर में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की बढ़ती नजदीकियों को देखकर सिंगर के चाचा अबु मलिक का रिएक्शन सामने आया है.

उनका कहना है कि दोनों की स्टोरी देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन शो खत्म होने के बाद ये सबकुछ खत्म हो जाएगा. वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने भारत-पाक मैच पर कहा कि ये एक इंटरनेशनल मैच है जिसमें इंडिया के पास कोई कंट्रोल नहीं है. उनके मुताबिक ये मैच इंडिया में देखा जाना चाहिए या नहीं, ये जनता का फैसला है.

