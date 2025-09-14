Film Wrap: तान्या-अमाल की बढ़ रहीं नजदीकियां? भारत-Pak मैच पर बोले सुनील शेट्टी

हर रोज की तरह आज भी हम आपके सामने एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी टॉप खबरों का पिटारा लेकर हाजिर हैं. संडे का दिन काफी रोमांचक रहा है. बिग बॉस के घर में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की बढ़ती नजदीकियों को देखकर सिंगर के चाचा अबु मलिक का रिएक्शन सामने आया है.

उनका कहना है कि दोनों की स्टोरी देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन शो खत्म होने के बाद ये सबकुछ खत्म हो जाएगा. वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने भारत-पाक मैच पर कहा कि ये एक इंटरनेशनल मैच है जिसमें इंडिया के पास कोई कंट्रोल नहीं है. उनके मुताबिक ये मैच इंडिया में देखा जाना चाहिए या नहीं, ये जनता का फैसला है.

गोविंदा की पत्नी के प्यार में 30 साल का हीरो? TV पर बोला-I Love You, चौंकी सुनीता

सुनीता आहूजा पति पत्नी और पंगा शो में पहुंची जहां एक्टर अभिषेक कुमार उनसे फ्लर्ट करते दिखाई दिए. उन्होंने सुनीता को I Love You भी कहा जिससे वो चौंक गईं.

'30 साल...', बचपन के दिनों को याद कर इमोशनल हुईं शिल्पा शेट्टी, नहीं रुके आंसू, बोलीं- जिंदगी...

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने शो 'सुपर डांसर 5' के दौरान बचपन और एक्टिंग के दिनों को याद करके इमोशनल हुईं. उन्होंने कहा कि इतने सालों में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है.

चलती ट्रेन से बाहर कूदी थी एक्ट्रेस, हॉस्पिटल से हुई डिस्चार्ज, बोली- बहुत मुश्किल...

एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा चलती ट्रेन से कूदी थीं जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई थी. करीब 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो फाइनली डिस्चार्ज हो गई हैं.

समंदर किनारे व्हाइट बिकिनी में छाईं अनन्या, दिए किलर पोज, फैंस बोले- खूबसूरत...

अनन्या पांडे मालदीव में वेकेशन मना रही हैं. इसी बीच उन्होंने कई ग्लैमरस फोटोज भी शेयर किए. अनन्या समंदर किनारे व्हाइट बिकिनी में नजर आईं जिसमें वो खूबसूरत लगीं.

प्रेग्नेंट है TV की मशहूर एक्ट्रेस, शादी के 1.5 साल बाद बनेगी मां, बोली- जिंदगी में...

एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया शादी के 1.5 साल बाद मां बनने वाली हैं. उन्होंने अपनी बेबी बंप थामे फोटो शेयर की है जिसमें उनके पति भी उनके साथ खड़े दिखे हैं.

