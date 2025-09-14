चलती ट्रेन से बाहर कूदी थी एक्ट्रेस, हॉस्पिटल से हुई डिस्चार्ज, बोली- बहुत मुश्किल...

एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा पिछले दिनों बहुत दर्द में थीं. उनके साथ एक गंभीर हादसा हो गया था, जिसके चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट थीं. करिश्मा, मुंबई में लोकल ट्रेन में अपने साथियों के साथ जा रही थीं. इसी दौरान वो चलती ट्रेन से बाहर कूद गईं, जिससे उन्हें काफी चोट पहुंची थी. लेकिन अब करिश्मा की स्थिति पहले से ठीक है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी हैं.

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर क्या बोलीं करिश्मा?

करिश्मा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट भी फैंस को दी. एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन वो अभी भी चोट के कारण दर्द महसूस कर रही हैं. करिश्मा ने लिखा, 'मैं बताना चाहती थी कि आखिरकार मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. डॉक्टर ने बताया कि शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन ठीक होने तक मुझे कुछ समय तक दर्द जरूर रहेगा.'

करिश्मा शर्मा ने दी हेल्थ अपडेट (Photo: Instagram @karishmasharma22)

'ये वाकई एक मुश्किल और डरावना एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप सभी का प्यार, दुआएं और साथ पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं. सच कहूं तो इसी ने मुझे इससे उबरने की ताकत दी. और अपनी मां को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अगली ही फ्लाइट पकड़ ली और मुझे बहुत हिम्मत दी. मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, ये वाकई मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

कैसे ट्रेन से बाहर कूदी थी करिश्मा?

दरअसल, करिश्मा ने 12 सितंबर के दिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके बताया था कि वो एक शूट के लिए मुंबई में चर्चगेट जा रही थीं. वहां तक जाने के लिए एक्ट्रेस ने लोकल ट्रेन लेने का फैसला किया. इस दौरान करिश्मा ने साड़ी पहनी हुई थी. वो ट्रेन में पहले चढ़ चुकी थीं, लेकिन उनके दोस्त उनके साथ नहीं थे.

ऐसे में जब ट्रेन चलने लगी तो वो घबरा गईं और डर के कारण चलती ट्रेन से बाहर कूद गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोट पहुंची. करिश्मा ने कहा था कि उन्हें पीठ और सिर पर गहरी चोट आई थी. उनके शरीर पर कई सारे चोट के निशान आए थे. वो दो दिनों से हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थीं. लेकिन अब फाइनली वहां से डिस्चार्ज हो गईं.

बता दें कि करिश्मा शर्मा बॉलीवुड की फिल्म जैसे 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स', 'प्यार का पंचनामा' और 'उजड़ा चमन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. एक्ट्रेस, नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह को भी डेट कर चुकी हैं.

