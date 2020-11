WWE से रिटायर हुए द अंडरटेकर, अभिषेक बच्चन ने यूं दिया ट्रिब्यूट

हर एक फील्ड में कोई ना कोई एक नाम तो ऐसा होता है जिसके आगे सभी की छवि धूमिल होती नजर आती है. जैसे की एक्टिंग में अमिताभ बच्चन, सिंगिंग में लता मंगेशकर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर. उसी तरह वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी की WWE की दुनिया में वो नाम है द अंडरटेकर. अंडरटेकर ने हाल ही में रेसलिंग से सन्यास ले लिया. अपने लगभग 3 दशक लंबे करियर में द अंडरटेकर ने कई बड़े धुरंधरों को मात दी और अपन यूनिक स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनकी फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है. अंडरटेकर के रिटायरमेंट पर बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें सलाम किया.

अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर अंडरटेकर की फेमस एंट्री का GIF वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और बताया कि बचपन से ही वे उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं. अभिषेक ने कैप्शन में लिखा- याद करिए टीनएज के दिनों को, जब हम सभी ने अंडरटेकर की एंट्री को पहली बार देखा था और हम लोग चकित रह गए थे. उसके बाद से सारी दुनिया चकित ही रही है. एक लेजेंड. #FarewellTaker @undertaker.

Remember as a young teenager seeing this for the 1st time and being in absolute awe! Since then, the whole world has been in awe!

Absolute LEGEND! #FarewellTaker @undertaker https://t.co/JmkbIVnKsu