द क्राउन एक्टर Tobias Menzies ने प्रिंस फिलिप को दी श्रद्धांजलि, कही ये बात

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज द क्राउन के एक्टर Tobias Menzies ने प्रिंस फिलिप के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. Tobias ने द क्राउन में प्रिंस फिलिप का किरदार निभाया था. शुक्रवार को एडिनबर्ग के ड्यूक रहे प्रिंस फिलिप ने 99 वर्ष की आयु ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद स्टार्स से लेकर रॉयल परिवार के चाहनेवालों ने उनके जाने पर शोक जताया. Tobias Menzies ने भी ड्यूक के लिए ट्वीट किया.

Tobias ने किया प्रिंस के लिए ट्वीट

उन्होंने लिखा, ''मैं जितना ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के बारे में जानता हूं, उससे मुझे लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि एक टीवी शो में उनका किरदार निभाने वाला एक्टर उनकी जिंदगी पर अपने विचार रखे. तो मैं शेक्सपियर पर इसे छोड़ता हूं. O good old man! how well in thee appears/The constant service of the antique world. RIP.''

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I'm fairly sure he wouldn't want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I'll leave it to Shakespeare.



"O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world..."



RIP — Tobias Menzies (@TobiasMenzies) April 9, 2021

द क्राउन में यंग प्रिंस फिलिप का किरदार निभाने वाले एक्टर मैट स्मिथ ने भी एडिनबर्ग के ड्यूक को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने यूएस वीकली को बयान देते हुए कहा, ''मैं महारानी और उनके रॉयल परिवार को संवेदना देना चाहता हूं. प्रिंस फिलिप कमाल के व्यक्ति थे. और उन्हें ये बात पता थी. 99 और आउट, लेकिन क्या कमाल की इनिंग थी. और क्या स्टाइल था. आपकी सर्विस का शुक्रिया, लेकिन अब सब पहले जैसा नहीं हो पाएगा.''

प्रियंका चोपड़ा ने भी जताया दुख

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने भी प्रिंस फिलिप के निधन पर दुख जताया था. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, ''आज की खबर सुनकर दुख हुआ. ईश्वर आपको शान्ति थे प्रिंस फिलिप.''

So sad to hear the news today. #RestInPeace Prince Philip. 🙏🏽 — PRIYANKA (@priyankachopra) April 9, 2021

इसके अलावा ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स यानी प्र‍िंस फिलिप के पोते प्र‍िंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने भी श्रद्धांजल‍ि दी है. खबर है कि प्र‍िंस हैरी अपने परिवार के पास यूके जाकर अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

मालूम हो कि प्रिंस फिलिप इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे. शुक्रवार को विंडसर कैसल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. रॉयल फैमली की तरफ से ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी गई थी. हाल ही में प्रिंस फिलिप तबीयत खराब होने की वजह से वह एक महीने अस्पताल में रहे थे.