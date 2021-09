बुरी तरह ट्रोल हुआ प्रियंका चोपड़ा का एक्टिविस्ट रियलिटी शो, लोगों ने बताया दुनिया का अंत-जहन्नुम 

प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं. ऐसे में उनके पास कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी चर्चा होती रहती है. अब प्रियंका चोपड़ा के एक नए शो का ऐलान किया गया है. यह एक रियलिटी शो होगा, जो एक्टिविस्ट्स पर आधारित होगा. इस शो में प्रियंका चोपड़ा, सिंगर अशर और डांसर Julianne Hough के साथ मिलने अलग-अलग एक्टिविस्ट को जज करेंगी.

ट्रोल हुआ प्रियंका का नया शो

शो के बारे में बताया गया है कि इसमें छह एक्टिविस्ट आएंगे, जो तीन हाई प्रोफाइल पब्लिक फिगर्स के साथ काम कर दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण आदि शामिल होंगे. लेकिन ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें इस शो से दिक्कत है. कई यूजर्स शो का ऐलान होने के बाद इसको ट्रोल करने लगे हैं. वहीं कई सेलेब्स ने भी इसकी निंदा की है.

सेलेब्स ने भी की निंदा

हॉलीवुड एक्ट्रेस जमीला जमील ने ट्वीट किया, 'क्या यह लोग एक्टिविज्म को गेम में बदलने के बजाए, इस बेहद महंगे शो को बनाने में खर्च होने वाले पैसों को डायरेक्टली एक्टिविस्ट को नहीं दे सकते? लोग मर रहे हैं.' वहीं एक्टिविस्ट Cameron Kasky ने ट्वीट किया, 'ऐसी एकदम बेकार चीजें बताती हैं कि एक्टिविज्म शब्द कितना बेकार हो चुका है. यहां लोग रूलिंग क्लास से बदलाव की मांग करते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और फिर कुछ मेरे जैसे लोग हैं, जो इंटरनेट पर शिकायत करते हैं.'

कुछ लोग शो का मजाक भी उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अशर शो में आने वाले एक्टिविस्ट को बोलेंगे - तुम्हारा इंसुलिंग रेशनिंग पर बना टिक टॉक वीडियो प्रेरणादायक था, लेकिन उसपर सिर्फ 90 व्यूज मिलना बकवास बात है. इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं चुनता.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या हम सबसे खराब समय में रह रहे हैं. और लगभग हर रोज मेरी सोच को सच होते हुए देखा हूं.'

डेडलाइन के मुताबिक, इस शो में एक्टिविस्ट अपने कॉज को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे से टकराएंगे. उनकी सफलता को ऑनलाइन इंगेजमेंट, सोशल मैट्रिक्स और होस्ट्स के इनपुट से तौला जाएगा.