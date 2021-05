क्या 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में नजर आएंगे प्रभास? डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने बताई सच्चाई

साउथ के सुपरस्टार प्रभास इस समय सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं. दरअसल, बुधवार को सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था कि 'बाहुबली' एक्टर प्रभास टॉम क्रूज की फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभास ने फिल्म के डायरेक्टर से मुलाकात की है. इस समय प्रभास इटली में अपनी आगामी फिल्म 'राधे श्याम' की शूटिंग में व्यस्त हैं. अब डायरेक्टर किस्टोफर मैक्वेरी ने फैन्स के सवालों का जवाब देते हुए फिल्म में प्रभास की मौजूदगी पर रिएक्ट किया है. साथ ही अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

नहीं हैं प्रभास फिल्म का हिस्सा

ट्विटर पर एक फैन ने क्रिस्टोफर मैक्वेरी से सवाल करते हुए पूछा कि प्रभास का फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में होने की खबरें तेज हो रही हैं. इस पर जवाब दें. फैन को रिप्लाई करते हुए डायरेक्टर ने लिखा, "मैं जानता हूं कि वह काफी टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन हम कभी मिले नहीं हैं. इंटरनेट पर आपका स्वागत है."

While he‘s a very talented man, we’ve never met.



