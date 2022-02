इस रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की, वायरल हुआ डांस वीडियो

यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बनी हुई है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी रूस का डंट कर सामने करने की बात कही है. इस जंग में आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. दुनियाभर के लोग इस लड़ाई में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं. खासकर लोग यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की के व्यक्तित्व से काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. जेलेंस्की अपनी मल्टीटैलेंटेड पर्सनालिटी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वे डांस भी काफी अच्छा करते हैं जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

जेलेंस्की का लुभावना डांस

सोशल माीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें जेलेंस्की डांस करते नजर आ रहे हैं. दरअसल साल 2006 में जेलेंस्की ने एक डांसिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था. उस दौरान वे पार्टनर Olena Shoptenko संग डांस परफॉर्म करते नजर आए थे. उनकी कई सारे डांस परफॉर्मेंस के कम्पाइल्ड वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दुनियाभर के फैंस इसे पसंद कर रहे हैं और जोलेंस्की की तारीफ कर रहे हैं. जोलेंस्की का डांस वाकई में जबरदस्त है और उनका अंदाज एकदम बिंदास.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr — Kat Abu (@abughazalehkat) February 27, 2022

आज यूक्रेन के साथ दुनियाभर के अधिकांश लोग खड़े नजर आ रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. लोग उन्हें रियल हीरो कह कर बुला रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- 'ये बंदा एक लेजेंड है'. एक दूसरे शख्स ने लिखा- 'मैं ये बात पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूं कि दुनियाभर की अधिकांश महिलाओं को इनपर क्रश होगा.' एक अन्य शख्स ने लिखा- वाकई में, क्या कोई ऐसी चीज है जो ये आदमी नहीं कर सकता? लोग वीडियोज पर खूब कमेंट कर रहे हैं और दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं.

Dude is a legend. — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 27, 2022

The fact that the Ukrainian people elected this guy is glorious and tells me they might be crazy enough to pull this off. #StandWithUkriane — Michelle M (@gypsa) February 27, 2022

He can dance, he can act, he can lead a country, he can stand in defiance against Russian forces. Not only is he incredibly talented, but he's also one of the most courageous leaders on the planet. — 🇺🇲 Yochanan Dov | Leftist 🇺🇲 (@P3L0F5KY) February 27, 2022

60 से ज्यादा लोगों की मौत

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस और यूक्रेन से फोन पर बात की है और शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकालने पर जोर दिया है. मगर दोनों देशों के बीच हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे. यूक्रेन को इस दौरान ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो रूसी सैनिकों के यूक्रेन में प्रवेश के बाद 64 लोगों मौत हुई है और 250 के करीब लोग घायल हुए हैं.