मार्वल ने की 2026 तक की धांसू प्लानिंग, Daredevil, Loki 2 के साथ आ रही है कैप्टन अमेरिका 4

फैन्स के दिलों में छपी सुपरहीरो फिल्में बना चुके मार्वल स्टूडियोज के लेटेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर फैन्स में उस लेवल की दीवानगी नहीं दिखी जैसी 2019 तक थी. लेकिन अगर आपको एक पल के लिए भी लगा हो कि अब मार्वल वैसा मारक मजा नहीं दे सकता, तो गलत साबित होने के लिए तैयार हो जाइए.

मार्वल ने सैन डिएगो के कॉमिक कॉन इवेंट में अपने अगले फेज का प्लान फैन्स के सामने रख दिया है. ये प्लान साबित करता है कि जल्द ही मार्वल सुपरहीरोज हर महीने किसी न किसी प्रोजेक्ट में एंटरटेनमेंट का धमाका करने आते रहेंगे. आप बस ये बताइए कि आप अब मार्वल में क्या नया देखना चाहते हैं? मार्वल वो पेश कर देगा. यकीन नहीं आता? तो लीजिए पेश है मार्वल के प्लान का पूरा चिट्ठा:

कैप्टन अमेरिका 4 और फेज 5

ब्लैक पैंथर 2 के साथ नवंबर 2022 में मार्वल का फेज 4 खत्म हो रहा है. इस फेज में जहां वांडा-विजन जैसे हीरोज को फैन्स ने नए तरीके से डिस्कवर किया, वहीं एटर्नल्स जैसे कुछ ऐसे भी सुपरहीरो रहे जिन्हें खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली.

फेज 5 के साथ शुरू होने जा रहे 'द मल्टीवर्स सागा' (The Multiverse Saga) में मार्वल की पहली फिल्म होगी The AntMan And The Wasp: Quantumania जो 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी.

इसके बाद मार्वल का सबसे मजेदार ग्रुप अपनी आखिरी फिल्म में नजर आएगा. कॉमिक कॉन में ये ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है, इसलिए 5 मई 2023 को रुमालों के साथ थिएटर पहुंचने के लिए तैयार रहिएगा. Guardians Of The Galaxy Vol 3 भी इसी दिन रिलीज होगी.

28 जुलाई को आएंगी The Marvels, तो 3 नवंबर 2023 को Blade के साथ मार्वल थोड़ा डार्क हो जाएगा. 16 फरवरी के लिए भी मार्वल ने एक स्लॉट अपने लिए बुक रखा है, यहां कोई फिल्म जरूर आएगी. और इसके बाद आएंगे नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन Captain America 4: New World Order में.

ये फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज होगी. इसके बाद MCU की सबसे डार्क टीम्स में से एक Thunderbolts 26 जुलाई 2024 को थिएटर्स में पहुंचेंगे.

2023 में लौट रहा है लोकी

अगला साल मार्वल फैन्स के लिए बहुत बिजी रहेगा. जहां एक से एक दमदार फिल्में इस साल आने वाली हैं, वहीं वेब सीरीज के मामले में भी बहुत कुछ नया आ रहा है. साल की शुरुआत होगी Secret Invasion से. गर्मियों में नई सुपरहीरो Echo का अपना शो आएगा. इसी के आगे-पीछे किसी महीने में लोगों के दिलों पर राज करने वाला, थॉर का छोटा भाई लोकी भी आ रहा है Loki Season 2 में.

धरतीतोड़ ताकत वाले सुपरहीरो हल्क की कजिन बहन 17 अगस्त से She-Hulk: Attorney at Law में अपनी पावर दिखाती नजर आएंगी. साल खत्म होने से पहले 3 नई वेब सीरीज आने वाली हैं- Ironheart और Agatha: Coven Of Chaos.

फेज 6 में दो अवेंजर्स फिल्में, डेयरडेविल की वापसी

जिए टीम के MCU (Marvel Cinematic Universe) में आने का इंतजार फैन्स कई सालों से कर रहे हैं. वो आखिरकार 2024 में एंट्री लेगी जब 8 नवंबर को रिलीज होगी Fantastic Four. 16 फरवरी को मार्वल ने अपनी एक फिल्म के लिए स्लॉट खाली छोड़ा है.

इसके बाद मार्वल का वो हीरो लौट रहा है जिसकी वेब सीरीज 3 सीजन तक धुआंधार चली थी और आज भी इसके फॉलोअर्स का एक कल्ट है. और इस बार 9 नहीं, एक साथ 18 एपिसोड के साथ रिलीज होगा Daredevil: Born Again. इस सीरीज का सिर्फ हीरो ही नहीं, विलेन Kingpin भी फैन्स का फेवरेट बैडमैन है.

लोकी का जीना हराम कर चुके केंग को एक पूरी फिल्म मिल गई है. इस दिलचस्प विलेन की कहानी दिखेगी Avengers: The Kang Dynasty में 2 मई 2025 को. अवेंजर्स में अगला क्या होने वाला है, इसका जवाब खोज रहे फैन्स के लिए 2025 बड़ा साल है क्योंकि 7 नवंबर को एक और अवेंजर्स फिल्म Avengers: Secret Wars रिलीज होगी.

फेज 7 के लिए भी फिक्स हैं डेट्स

मार्वल ने नई अनाउंसमेंट में 2026 तक के लिए डेट्स फिक्स कर ली हैं, जो बताता है कि उनके स्टूडियोज में काम तो बहुत जोरदार चल रहा है. 2026 में मार्वल ने अपने लिए 13 फरवरी, 1 मई, 24 जुलाई और 6 नवंबर की डेट्स बुक कर ली हैं. इन डेट्स पर कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है. लेकिन डेट्स बुक करने भर से मार्वल फैन्स की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है.