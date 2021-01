सामने आया प्रिंसेस डायना बनी हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टुअर्ट का फर्स्ट लुक, पहचानना मुश्किल

प्रिंसेस डायना पर बन रही नई फिल्म स्पेंसर का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं. हॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टुअर्ट, फिल्म स्पेंसर में प्रिंसेस डायना का रोल निभा रही हैं. उनका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसको लेकर क्रिस्टन खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. कारण है, क्रिस्टन का हूबहू प्रिंसेस डायना जैसा दिखना.

सामने आया क्रिस्टन का लुक

जी हां, अपनी फिल्म के लुक में क्रिस्टन स्टुअर्ट बिल्कुल प्रिंसेस डायना लग रही हैं. उन्होंने ब्लैक आउटफिट पर रेड कोट पहना है और ब्लैक हैट लगाई हुई है. उनके बाल और हावभाव संग आंखें बिल्कुल हूबहू प्रिंसेस डायना जैसी हैं. फिल्म की प्रोडक्शन कंपनियों में से एक NEON ने क्रिस्टन को लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा, ''क्रिस्टन स्टुअर्ट, डायना हैं, वेल्स की प्रिंसेस, Pablo Larraín की फिल्म स्पेंसर में.''

ट्विटर यूजर्स ने ऐसे किया रिएक्ट

क्रिस्टन का लुक सामने आने के बाद से मानों ट्विटर पर तहलका मच गया हो. सभी उनके लुक के बारे में बात कर रहे हैं. जहां कुछ यूजर्स को क्रिस्टन का प्रिंसेस डायना के रोल को निभाना पसंद नहीं आ रहा है, वहीं अन्य उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. पढ़िए यूजर्स ने क्या कहा:

‘It turns out Kristen Stewart makes for a stunning Princess Diana.’ There was never any doubt. #Spencer https://t.co/DFTbW8Dg3l pic.twitter.com/MhkodJVaZw — Mel (@Mel452) January 27, 2021

EVERYONE SHUT UP, THE FIRST LOOK AT KRISTEN AS PRINCESS DIANA I’M SCREAMING pic.twitter.com/1S90jH6QkL — mell (@kriestewarts) January 27, 2021

The way I can't see Kristen here, it's just Diana 🤯 pic.twitter.com/lsjZGzbLXm — 𝙻𝚘𝚛𝚎𝚗𝚊 𝙴𝚒𝚕𝚑𝚊𝚛𝚝 🦉 (@lorebuffay) January 27, 2021

me trying to calm myself down and not tweet the same picture of kristen as princess diana 17 times pic.twitter.com/N5SaWV9kkz — u can call me rob i eat hotdogs (@itdoesinmyworld) January 27, 2021

I’m here for this. Kristen kills it every time; no doubt she’ll do the same for Princess Diana #Spencer #PrincessDiana #KristenStewart https://t.co/IMfOKqiNBx — Rosa (@RosaJames808) January 28, 2021

Kristen Stewart’s going to need a chiropractor for her neck by the time she finishes filming this movie#KristenStewart #Spencer https://t.co/UJ81QpjSSG — Brazo y Martillo (@TheUrbanFlaneur) January 28, 2021

I love #kristenstewart but can we PLEASE get past the #princessdiana head tilt... she wasn't like that all the time, and no offence to Miss Stewart and all other actors, if all you can do to make us go 'oh she's Diana', is a head tilt, thats not acting ! — JC (James) (@HoC8080) January 28, 2021

I guess Diana really did have that Bella Swan persona. This is a little more vivid than I thought Stewart would be, including capturing Diana's true sadness. All other performances recently just seem like caricatures. #Spencer #PrincessDiana #KristenStewart https://t.co/TXl5SeROrX — Greg Brian (@Gregoriancant) January 28, 2021

बता दें कि फिल्म स्पेंसर की शूटिंग अभी चल रही है. इस फिल्म का निर्देशन Pablo Larraín कर रहे हैं और Steven Knight ने इसके स्क्रीनप्ले को लिखा है. Steven को टीवी शोज जैसे Peaky Blinders लिखने के लिए जाना जाता है. फिल्म का प्रोडक्शन NEON संग अन्य कर रहे हैं. इसमें क्रिस्टन स्टुअर्ट के Timothy Spall, Sally Hawkins और Sean Harris होंगे. मालूम हो कि प्रिंसेस डायना का नाम प्रिंस चार्ल्स संग शादी से पहले डायना स्पेंसर था. उसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म को नाम दिया गया है.

देखें: आजतक LIVE TV

प्रिंसेस डायना की बात करें तो वह दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ होने वाली महिला और इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स की पहली पत्नी थीं. प्रिंस चार्ल्स संग उनके रोमांस और शादी के चर्चे खूब हुए थे. हालांकि डायना ने शादी के कुछ साल बाद चार्ल्स को तलाक दे दिया था. उनके दो बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी हैं. डायना का निधन 1997 में एक कार क्रैश में हुआ था. पहले भी कई एक्ट्रेसेज डायना का किरदार निभा चुकी हैं. हाल ही में आए नेटफ्लिक्स के शो द क्राउन के सीजन 4 में एक्ट्रेस Emma Corrin, प्रिंसेस डायना बनी दिखी थीं.