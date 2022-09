कितने अमीर हैं Justin Bieber, कहां से होती है कमाई, कितना करते हैं खर्च?

जस्टिन बीबर (Justin Bieber) उन स्टार्स में हैं जिन्होंने कम उम्र में कामयाबी की नई किताब लिख डाली है. 28 साल की उम्र में उन्होंने दुनियाभर में जो मुकाम हासिल किया है, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं. अफसोस कुछ समय पहले ही सिंगर का आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो गया था. अब फिर तबीयत खराब होने की वजह से जस्टिन को वर्ल्ड टूर कैंसल करना पड़ा.

जब से जस्टिन बीबर ने अपनी बीमारी के बारे में बताया है. लोग उनके बारे में छोटी से छोटी चीज सर्च कर रहे हैं. जैसे उनकी नेट वर्थ क्या है और वो सालाना कैसे इंवेस्ट करते हैं. आइये जानते हैं कि जस्टिन बीबर की इनकम क्या है और वो इसे कैसे इवेंस्ट करते हैं.

कितना कमाते हैं जस्टिन बीबर?

जस्टिन बीबर की नेट वर्थ क्या है. इस बारे में तो पता नहीं चल पाया है, पर हां 2017 में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जस्टिन बीबर हर साल लगभग 80 मिलियन डॉलर कमाते हैं.

कहां से होती है बीबर की कमाई?

रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिन बीबर मुख्य रूप से वर्ल्ड टूर से कमाई करते हैं. अब तक करीब वो तीन वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, जिससे वो अच्छा-खासा कमा चुके हैं. फोर्ब्स के अनुसार, उनका पहला दौरा, माई वर्ल्ड (2010-2011) ने 53.3 मिलियन डॉलर की कमाई की. बिलीव (2012-2013) से 69.9 मिलियन डॉलर की इनकम हुई. बिलबोर्ड के मुताबिक, जस्टिन बीबर ने सबसे ज्यादा 250 मिलियन डॉलर पर्पस वर्ल्ड टूर (2016-2017) से कमाया.

इसके अलावा उन्होंने Never Say Never डॉक्यूमेंट्री से भी काफी इनकम जुटा ली. बिलबोर्ड के मुताबिक, Never Say Never का कुल बिजनेस $73 मिलियन रहा था. वहीं बिलीव से उन्होंने 4.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. यही नहीं, 2021 में उन्होंने 'जस्टिन बीबर: अवर वर्ल्ड' के लिये अमेजन के साथ हाथ भी मिलाया. वर्ल्ड टूर और गानों के अलावा जस्टिन बीबर यूट्यूब से भी अच्छी कमाई कर लेते हैं, जहां उनके 70M सब्सक्राइबर हैं. वहीं विज्ञापनों से भी वो काफी पैसा कमा लेते हैं.

घर पर लगाये पैसे

रिपोर्ट के मुताबिक, 18 साल की उम्र में जस्टिन बीबर ने कैलाबास, कैलिफ़ोर्निया में 6.5 मिलियन डॉलर का घर लिया था. जिसे उन्होंने 2014 में Khloé Kardashian को 7.2 मिलियन डॉलर में बेच दिया था. इसके बाद उन्होंने 2020 में Beverly Hills में एक आलीशान घर खरीदा. 2.5 एकड़ में फैले इस घर की कीमत 25.8 मिलियन डॉलर बताई जाती है. इसके अलावा उनका कनाडा में भी एक घर था.

लग्जरी हाउस के अलावा जस्टिन बीबर को महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक है. उनके पास Audi R8, Lamborghini Urus, Futuristic Rolls Royce Ghost, तीन G-Wagons, Chrome blue Ferrari 458 Italia जैसी 4 मिलियन डॉलर की लग्जरी गाड़ियां हैं.

उम्मीद है कि जस्टिन बीबर जल्द ही ठीक हो जायेंगे.