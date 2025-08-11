scorecardresearch
 

दुनिया भर में जमकर चल रही हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'वेपन्स', भारत में कम स्क्रीन्स पर ही दिखाया दम, बजट से दोगुनी रही कमाई

हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'वेपन्स' थिएटर्स में लिमिटेड स्क्रीन्स पर ही दम दिखाती नजर आ रही है. बीते वीकेंड दुनिया भर में टॉप फिल्म रही 'वेपन्स', भारत में भी दर्शकों का दिल जीतती नजर आई. आइए बताते हैं ये फिल्म क्या कमाल कर रही है और क्यों...

भारत में कम स्क्रीन्स पर ही दम दिखा रही हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'वेपन्स' (Photo: IMDB)
इस साल हॉलीवुड की फिल्मों ने भारत में जमकर भीड़ जुटाई है. 'मिशन इम्पॉसिबल' , 'F1' और 'जुरासिक पार्क' जैसी फिल्मों ने भारत में 100 करोड़ के करीब कमाई करके ट्रेड एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया. लगातार ये साबित हो रहा है कि इंडियन ऑडियंस हॉलीवुड फिल्मों के लिए दिल खोलकर तैयार बैठी है. 

लगभग परफेक्ट हैं 'वेपन्स' की रेटिंग
दुनिया भर में पक्के वाले सिनेमा फैन्स की सबसे भरोसेमंद फिल्म रेटिंग वेबसाइट, रोटेन टोमेटोज पर 'वेपन्स' को ऐसी रेटिंग मिली हैं जो लगभग परफेक्ट है. 8 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई 'वेपन्स' को प्रीव्यू शोज देख चुके 11 फिल्म क्रिटिक्स ने 100% रेटिंग दी थी.

रिलीज होने के बाद भी 'वेपन्स' के क्रिटिक्स रिव्यू जबरदस्त पॉजिटिव बने रहे. सोमवार को इस फिल्म रेटिंग वेबसाइट पर 237 रिव्यूज से 'वेपन्स' की क्रिटिक्स रेटिंग 95% है. जबकि 2500 से ज्यादा यूजर्स की रेटिंग के आधार पर, इसकी ऑडियंस रेटिंग 87% है. दुनिया की कुछ ही हॉरर फिल्में हैं जिनकी क्रिटिक्स और ऑडियंस रेटिंग, इतने ज्यादा रिव्यूज के बाद, राइटर-डायरेक्टर जैक क्रेगर की इस फिल्म के आसपास हैं.  

फिल्म के शुरुआती रिव्यूज में से एक में इसे 'बिल्कुल भी मिस ना करने लायक नई क्लासिक' बताया गया. तो दूसरे ने इसे '100% ब्रिलियंट' कहा. सोशल मीडिया पर फिल्म के एक दर्शक ने 'वेपन्स' देखने के बाद अपनी पोस्ट में इसे 'भयानक, फनी, दिल की धड़कन बढ़ाने वाली, दिल तोड़ने वाली, पूरी तरह ऑरिजिनल फिल्म' बताया.

क्या है 'वेपन्स' की कहानी?
फिल्म में एक स्कूल की कहानी दिखाई गई है, जिसकी एक क्लास से 17 स्टूडेंट अचानक गायब हो जाते हैं. इन बच्चों के दिमाग पर किसी अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया है और वो अब इनसे जो चाहे करवा सकती है. पूरी क्लास में केवल एक बच्चा बचता है जिसपर ये शक्ति नियंत्रण नहीं कर पाती. 

'अवेंजर्स' सीरीज में थानोस का किरदार निभा चुके जॉश ब्रोलिन फिल्म में एक स्टूडेंट के पिता का किरदार निभा रहे हैं. हॉलीवुड की नामी एक्ट्रेसेज में से एक जूलिया गार्नर उस क्लास की टीचर का रोल निभा रही हैं जिसके स्टूडेंट गायब हुए हैं. दोनों सीनियर एक्टर्स के साथ-साथ स्टूडेंट्स का रोल प्ले कर रहे यंग एक्टर्स के काम को भी बहुत तारीफ मिल रही है. 

कम बजट के बावजूद वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर किया टॉप 
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'वेपन्स' का बजट केवल 38 मिलयन डॉलर है, जो हॉलीवुड प्रोडक्शन्स के औसत बजट से बहुत कम है. मगर क्रिटिक्स से मिली शानदार रेटिंग्स और जनता के जोरदार रिएक्शन ने इस फिल्म को पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस फेवरेट बना दिया. 

कॉमस्कोर के अनुसार, 'वेपन्स' ने बीते वीकेंड वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 70 मिलियन डॉलर से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया है, जो फिल्म के बजट के मुकाबले लगभग दोगुना है. बीते वीकेंड इस फिल्म ने 33 मिलियन डॉलर कलेक्शन करने वाली, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की बड़ी फिल्म 'द फैंटास्टिक फोर' के दोगुने से भी ज्यादा कमाई की. जबकि मार्वल की फिल्म का बजट 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है.  

भारत में भी 'वेपन्स' का सॉलिड क्रेज 
भारत के थिएटर्स में बीते वीकेंड कई ऐसी फिल्में छाई रहीं जो पिछले हफ्तों से लगातार दमदार प्रदर्शन करती आ रही हैं. 'महावतार नरसिम्हा', 'सैयारा' के अलावा साउथ में 'सू फ्रॉम सो' और 'थलाईवा थलाईवी' जैसी फिल्में लगातार दमदार बनी हुई हैं. ऐसे में 'वेपन्स' को करीब 400 स्क्रीन्स पर लिमिटेड रिलीज ही मिली. फिर भी हॉलीवुड फिल्मों के भारतीय कद्रदानों में 'वेपन्स' का क्रेज भरपूर देखने को मिला. 
 
जहां शुक्रवार को फिल्म की ओपनिंग से पहले, 24 घंटों में करीब 6 हजार टिकट बिके. वहीं रविवार को, एडवांस बुकिंग छोड़कर, दिन भर में 'वेपन्स' के लिए करीब 19 हजार टिकट बुक हुए. लिमिटेड कैपेसिटी वाले कई थिएटर्स में फिल्म के शो 80% या उससे भी ज्यादा भरे हुए नजर आए.

सैकनिल्क के अनुसार, इसने पहले दिन 69 लाख रुपये के कलेक्शन से शुरुआत की थी. दूसरे दिन दोगुने से ज्यादा जंप के साथ कलेक्शन 1.26 करोड़ रुपये पहुंच गया और तीसरे दिन भी 1.29 करोड़ के साथ दमदार बना रहा. मात्र 400 स्क्रीन्स के हिसाब से 'वेपन्स' की कमाई काफी दमदार है.

