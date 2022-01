बॉक्स ऑफिस पर इन 7 हॉलीवुड मूवीज ने मचाया है तहलका, बॉलीवुड फिल्मों पर पड़ी भारी

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से जो कायापलट हुआ है उसका साक्षी हम सभी बने हैं. ऐसा देखने को मिल रहा है कि साउथ और हॉलीवुड फिल्मों को किसी बॉलीवुड मूवी से ज्यादा ऑडियंस मिल रही है. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का कमाल जहां एक तरफ जारी है वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम ने तो कमाल ही कर लिया है. ये मूवी आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है. आज तक 7 ऐसी हॉलीवुड फिल्में रही हैं जिन्होंने इंडियन बॉक्सऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. ये अपने आप में किसी उप्लब्धि से कम नहीं. आइये जानते हैं उन फिल्मों के बारे में.

1- Avengers: Endgame (2019) 373.22

एवेंजर्स एंडगेम मार्वल्स की अब तक कि सबसे पॉपुलर और मोस्ट व्यूड मूवी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड शानदार कमाई की है. मेकर्स को भारत में भी इस फिल्म को रिलीज करने का काफी फायदा देखने को मिला. मूवी ने भारत के अंदर ही 373.22 करोड़ की कमाई कर ली. मतलब सिर्फ एक देश में इस मूवी में 400 करोड़ के करीब की कमाई कर ली. ये अपने आप में बड़ी बात है. फिल्म जब रिलीज हुई थी तो भारतीय फैंस भी इसे देखने को लेकर उत्साहित नजर आए थे.

2- Avengers: Infinity War (2018) 227.43

मार्वल्स की ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भी कमाल का कलेक्शन कर ले गई थी. इसने 227.43 करोड़ की कमाई की थी. बड़े-बड़े स्टार्स की कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई मुश्किल से ही कर पाती हैं. मगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने भारतीय दर्शकों को खूब लुभाया था और बन गई भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हॉलीवुड फिल्म.

