Spider Man No Way Home box office collection: 200 करोड़ कमाई करके बनाया रिकॉर्ड

कोरोना काल में बॉलीवुड का हाल बुरा हो चला है. कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो तय समय पर रिलीज नहीं हो सकीं. कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज तो हुईं मगर उनकी कमाई उम्मीद से जरा कम रह गई. इसी का फायदा साउथ और हॉलीवुड फिल्मों को मिला. कुछ समय पहले ही हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है. फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और ऐसा करने वाली ये हॉलीवुड की सिर्फ तीसरी फिल्म है.

भारतीय फैंस को खूब किया एंटरटेन

कोरोना काल में जहां बॉलीवुड फिल्मों को अपनी लागत वसूलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं स्पाइडरमैन सीरीज की नई मूवी ने तो कमाल ही कर दिया है. विपरीत परिस्थितियों में भी इस मूवी ने असाधारण कमाई से सभी को चौंका दिया है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े शेयर किए हैं. तरण के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने तीसरे वीकेंड में कुल 12.15 करोड़ की कमाई की है. शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 3 करोड़ था. शनिवार को स्पाइडरमैन ने 4.92 करोड़ कमाए और रविवार के दिन मूवी ने 4.75 करोड़ की कमाई की. इस हिसाब से तीन हफ्तों के अंदर फिल्म ने इंडियन बॉक्सऑफिस पर 202.34 करोड़ की कमाई कर ली.

TOP 3 HOLLYWOOD FILMS IN INDIA…

⭐️ [2019] #AvengersEndgame: ₹ 367.43 cr

⭐️ [2018] #AvengersInfintyWar: ₹ 228.50 cr

⭐️ [2021] #SpiderMan: #NoWayHome: ₹ 202.34

Coincidentally, THE TOP 3 are #Marvel films.

Note: #English #Hindi #Tamil #Telugu

Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/lLaiB4t4T6