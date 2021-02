किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग पर बनी है ये फिल्म

किसान आंदोलन कहने को देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, लेकिन इसके तार विदेश में बैठीं पॉप सिंगर रिहाना और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग संग जुड़ गए हैं. इन दोनों ही सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन किया है. एक ने अगर इस मुद्दे पर डिबेट की बात कही है तो वहीं दूसरे ने तो खुला समर्थन जाहिर कर दिया है.

किसान आंदोलन संग ग्रेटा थनबर्ग का कनेक्शन

अब एक बार के लिए रिहाना तो फिर भी वो ट्वीट कर बच गईं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली. उन्होंने जिस समय किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, तब उन्होंने साथ में एक टूलकिट भी शेयर कर दी थी जिसमें किसान आंदोलन को लेकर पूरा एक्शन प्लान विस्तार से बताया गया था. अब उस टूलकिट के बाद से दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिन्होंने ये टूलकिट बनाई थी. लेकिन इस सब की वजह से ग्रेटा पर भी सवाल खड़े होने लगे.

ग्रेटा थनबर्ग की जिंदगी पर बनी फिल्म

वैसे जो ग्रेटा थनबर्ग इस समय किसान आंदोलन की वजह से खबरों में बनी हुई हैं, असल में वे कम उम्र में एक बड़ी सेलेब बन चुकी हैं. उन्होंने पूरी दुनिया में खुद को एक पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर स्थापित कर लिया है. उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही है कि उन पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है. ये बात कम ही लोगों को पता है कि ग्रेटा थनबर्ग की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री 'आई एम ग्रेटा' बनाई गई है. इस डॉक्यूमेंट्री को Nathan Grossman ने बनाया है और पिछले साल Venice Film Festival में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो चुकी है.

फिल्म में क्या बताया गया है?

उस डॉक्यूमेंट्री में ग्रेटा की जिंदगी का हर पहलू दिखाया गया है. उनके बचपन से लेकर पर्यावरण की दिशा में उठाए गए क्रांतिकारी कदम तक, हर पहलू पर रोशनी डाली गई है. खुद ग्रेटा उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी उत्साहित हैं. वे मानती हैं कि मेकर्स ने उनकी जिंदगी को काफी खूबसूरती से दिखाया है. वैसे अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ग्रेटा ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने फीस के रूप में कुछ भी नहीं लिया है. बल्कि जो भी कमाई होगी वो उनकी फाउंडेशन को दे दी जाएगी.

The documentary about me by Nathan Grossman premiered at Venice Film Festival yesterday. It will come to cinemas in Europe, USA, Canada, Mexico, Australia+NZ in October. And later this year and early 2021 to cinemas in Latin America, Russia, Japan, South Korea, India, China etc. https://t.co/1BLPpG57KD