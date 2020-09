गेम ऑफ थ्रोन्स एक्ट्रेस का 82 साल की उम्र में निधन, फैंस ने जताया दुख

पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में Olenna Tyrell का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस Dame Diana Rigg का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. डायना कैंसर से जंग लड़ रही थीं. उनका निधन उनके घर पर हुआ. वे अपने पीछे बेटी Rachael Stirling को छोड़ गई हैं. डायना की बेटी ने इस बारे में बयान दिया- मेरी प्यारी मां आज सुबह अपनी नींद में शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को अलविदा कह गईं. उन्होंने अपने घर पर अपने परिवार वालों की मौजूदगी में विदा ली.

Stirling ने आगे कहा- उन्हें मार्च में अपने कैंसर से पीड़ित होने के बारे में पता चला था, और उन्होंने अपने आखिरी महीनों को बहुत खुशी, प्यार, हंसी, अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को याद करते हुए और अपने काम के प्रति गर्व के साथ बिताया. मैंने उन्हें शब्दों से ज्यादा मिस करूंगी.

बता दें कि Dame Diana Rigg ने गेम ऑफ थ्रोन्स में हाउस ऑफ टाईरेल की मुखिया Olenna Tyrell का किरदार निभाया था. उनके किरदार और काम को क्रिटिक्स संग फैन्स से खूब प्यार मिला था. उनके किरदार को The Queen of Thorns के नाम से भी जाना जाता है और ओलेना की बेबाकी सभी को खूब पसंद आई थी. उनका डायलॉग 'Tell Cersei it was me' खूब वायरल हुआ था. ये डायलॉग उन्होंने सरसी के बेटे जोफ्री को पर्पल वेडिंग में जहर देने के बाद कहा था.

गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑफिसियल हैंडल से भी ट्वीट कर डायना को याद किया गया है. उनके बारे में ट्वीट किया गया- एक ड्रैगन बनो. ये प्रजा हमेशा डायना रिग्स को याद रखेगी. बता दें कि डायना ने गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया था उन्होंने 1969 में आई फिल्म जेम्स बॉन्ड में Countess Tracy di Vicenzo का किरदार निभाया था. इसके अलावा 60s की आइकॉनिक सीरीज The Avengers में डायना एमा पील के किरदार में नजर आई थीं.