Eternals का नया ट्रेलर हुए रिलीज, स्पेशल इफेक्ट्स संग एंजलिना जोली की फैंस कर रहे तारीफ

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म Eternals का फाइनल ट्रेलर आ गया है और फैंस इसे देखने के बाद उत्साह से भर गए हैं. इस नए ट्रेलर में सुपरहीरोज यानी Celestial की पावर देखने को मिल रही है, जिससे वह इंसानों को बचाने में लगे हुए है. साथ ही या सुपरहीरो Deviants को धूल चटा रहे हैं.

Eternals का फाइनल ट्रेलर रिलीज

ऑस्कर विनर डायरेक्टर Chloe Zhao ने इस एपिक एडवेंचर फिल्म को बनाया है. Eternals के ट्रेलर में हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड मैडेन- इकरस, एंजलीना जोली- थेना, जेमा चैन- सेरसी और सलमा हायेक- अजाक के किरदार में नजर आ रही हैं. ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स बाकी मार्वल की फिल्मों से ज्यादा कमाल होने वाले हैं.

फैंस ने की ट्रेलर की तारीफ

ऐसे में फिल्म Eternals के ट्रेलर और उसके एक्टर्स, खासकर एंजेलिना जोली की तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है. देखें ट्वीट:

'अफगानी महिलाओं को बचाओ' हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन ने फैंस से लगाई मदद की गुहार

I can’t sleep after that #Eternals trailer 😅 phase 4 of the MCU keeps me up at night in the best way — Film Stocked (@filmstocked) August 19, 2021

That #Eternals trailer looks BEAUTIFUL. — Francis Rigor (@frannis) August 19, 2021

I must say the #Eternals looks like a visual masterpiece. I wonder what's the emergence? I assume it has to do with the Deviants. Will the x-gene be explained or distributed in this movie? Lots of thoughts! — rayven she/her (@scarletstrangee) August 19, 2021

I am here for Thena and Thena only #Eternals — Erin ‎ⴵ (@_erinmelizabeth) August 19, 2021

Eternals final trailer is awesome#Eternals — KD (@karanstronguy) August 19, 2021

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि फिल्म Eternals में कुमैल नांजियानी, किट हैरिंगटोन संग अन्य हॉलीवुड एक्टर्स हैं. फिल्म में भारतीय एक्टर हरीश पटेल भी अहम किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर से यह भी पता चल रहा है कि डायरेक्टर Chloe Zhao ने फिल्म के लिए Eternals कॉमिक्स से प्रेरणा ली है. मार्वेल की यह फिल्म 5 नवम्बर को रिलीज होगी.