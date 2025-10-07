शॉकिंग! ड्वेन जॉनसन की फिल्म का US में बुरा हाल, अल्लू अर्जुन-शाहरुख से भी कम ओपनिंग

WWE के टॉप स्टार रहने से लेकर, हॉलीवुड का टॉप सुपरस्टार बनने तक ड्वेन जॉनसन उर्फ 'द रॉक' दुनिया के सबसे पॉपुलर सेलेब्स में से एक हैं. उनकी फिल्मों ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के ना जाने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में पॉपुलर हैं. मगर अब ड्वेन की लेटेस्ट फिल्म का कुछ ऐसा हाल हो रहा है कि पूरे हॉलीवुड में खलबली मच गई है.

उनकी फिल्म 'द स्मैशिंग मशीन' हाल ही में रिलीज हुई है. क्रिटिक्स से इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले और कईयों ने तो इसे ड्वेन की बेस्ट परफॉरमेंस भी कहा. मगर डोमेस्टिक यानी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को इतनी छोटी ओपनिंग मिली है, जिससे लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये ड्वेन जॉनसन की फिल्म है. हाल ये है कि अमेरिका में 'द स्मैशिंग मशीन' की ओपनिंग, भारतीय फिल्मों से भी कम है.

'जवान' से भी कम है ड्वेन की फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन

ड्वेन जॉनसन की फिल्म 'द स्मैशिंग मशीन' पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई. वैरायटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते वीकेंड इस फिल्म ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 6 मिलियन डॉलर का ओपनिंग कलेक्शन किया. इसे ड्वेन के करियर की सबसे छोटी फिल्म ओपनिंग कहा जा रहा है.

Advertisement

'द स्मैशिंग मशीन' मशीन का ये ओपनिंग कलेक्शन कितना छोटा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका में हॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले कम स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों की ओपनिंग इससे ज्यादा है. 2023 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने अमेरिका में 6.88 मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन किया था. उसी साल आई उनकी फिल्म 'जवान' की अमेरिका में ओपनिंग 6.12 मिलियन डॉलर थी.

तेलुगू इंडस्ट्री की ऑस्कर विनिंग फिल्म 'RRR' (2022) और अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' (2024) को अमेरिका में 9 मिलियन डॉलर से ज्यादा ओपनिंग मिली थी.

क्यों शॉकिंग है ये ओपनिंग?

WWE से फिल्मों में आने वाले ड्वेन जॉनसन का फिल्म करियर 2010 के बाद लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा है. 2016, 2019, 2020, 2021 और पिछले साल यानी 2024 में ड्वेन दुनिया भर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में ड्वेन जॉनसन ने करीब 88 मिलियन डॉलर (लगभग 780 करोड़ रुपये) एक्टिंग फीस कमाई थी. बहुत सी ब्लॉकबस्टर इंडियन फिल्मों का कुल लाइफटाइम कलेक्शन 88 मिलियन डॉलर नहीं है.

ड्वेन जॉनसन दुनिया के उन बड़े स्टार्स में से एक हैं जिनकी फिल्मों ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. अभी तक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर (लगभग 133164 करोड़ रुपये) का कलेक्शन कर चुकी हैं. ड्वेन उन फिल्म स्टार्स में से हैं, जिनका नाम कास्ट में जुड़ते ही फिल्मों का कलेक्शन बढ़ जाता है. इसलिए उनकी फिल्म का 6 मिलियन डॉलर डोमेस्टिक कलेक्शन करना पूरे हॉलीवुड के लिए शॉक की तरह है.

Advertisement

ड्वेन जॉनसन का पैशन प्रोजेक्ट थी 'द स्मैशिंग मशीन'

खुद WWE में लड़ चुके ड्वेन, 'द स्मैशिंग मशीन' को अपने दिल के बहुत करीब रखकर काम कर रहे थे. इसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) चैंपियनशिप UFC के एक फाइटर मार्क केर की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें अपने करियर के पीक पर ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी. नशे की इस लत से लड़कर मार्क फिर से चैंपियन बने थे.

धमाकेदार एक्शन और स्क्रीन पर सुपरस्टारडम वाले जलवे दिखाने वाले ड्वेन ने इस फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाया है जो इमोशंस और ड्रामा में रचा-बसा है. ये एक आर्ट हाउस टाइप इंडिपेंडेंट फिल्म है. यही वजह है कि फिल्म में उनके काम को कई क्रिटिक्स ने उनके करियर की बेस्ट परफॉरमेंस बताया है. इस फिल्म के लिए ड्वेन ने अपना वजन भी करीब 30 किलो कम किया. उनके लीन लुक की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा रही थीं.

मगर शायद ये फिल्म ड्वेन की रेगुलर फिल्मों और उनकी सिनेमाई इमेज से इतनी ज्यादा अलग हो गई कि दर्शक कन्फ्यूज हो गए. शायद इसीलिए ना तो ड्वेन जॉनसन के फैन्स इसे देखने पहुंचे और आना ही इस तरह का गंभीर सिनेमा पसंद करने वाले. 50 मिलियन डॉलर के बजट में बनी 'द स्मैशिंग मशीन' का पहले वीकेंड ही ऐसा हश्र हो गया कि शायद अब ये ड्वेन के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म भी बन जाए.

---- समाप्त ----