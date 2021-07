कान्स 2021: एक्ट्रेस जोडी टर्नर-स्मिथ के जेवर होटल से हुए चोरी, पुलिस में की शिकायत

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2021 के रेड कारपेट छाने वालीं एक्ट्रेस और मॉडल जोडी टर्नर-स्मिथ के साथ बुरा हादसा हो गया है. वैरायटी की खबर के मुताबिक, कान्स के होटल रूम से जोडी की फैमिली ज्वेलरी चोरी हो गई. Croisette के मैरिएट होटल में रुकीं जोडी शुक्रवार को नाश्ता कर रही थीं, जब उनके कमरे में चोर घुसे और हजारों यूरो की कीमत वाले जेवर चुरा ले गए.

मां की अंगूठी संग चोरी हुए कीमती जेवर

इनमें से एक चीज जो जोड़ी टर्नर-स्मिथ के लिए अमूल्य थी, वह थी उनके मां की शादी की अंगूठी. चोरी के तुरंत बाद जोडी को मैरिएट होटल से मैजेस्टिक होटल में शिफ्ट कर दिया गया था और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, जो उनके साथ हर जगह जाए. जोडी टर्नर-स्मिथ अपनी एक साल की बेटी के साथ कान्स का हिस्सा बनने पहुंची थीं. इस हादसे ने उन्हें चिंता में डाल दिया है.

फिल्म विदआउट रिमोर्स की एक्ट्रेस जोडी टर्नर-स्मिथ ने पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की है. माना जा रहा है कि गुरूवार को उनकी रेड कारपेट वॉक के चलते चोरों की निगाह उनके जेवरों पर पड़ी होगी. जोडी फिल्म आफ्टर येंग के प्रीमियर के लिए रेड कारपेट पर उतरी थीं. उस समय उन्होंने गूची हाई ज्वेलरी लाइन की गोल्ड और डियमों ज्वेलरी पहनी हुई थी. माना जा रहा है कि चोर ने जोडी के कमरे में उनके रेड कारपेट के जेवरों को चुराने के इरादे से आए होंगे.

पुलिस में जोडी ने शिकायत की दर्ज

जोडी टर्नर-स्मिथ ने अपने चोरी हुए जेवरों के लिए पुलिस में शिकायत कर दी है. उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया था. उन्होंने ट्वीट में साफ नहीं किया था कि वह पुलिस स्टेशन में क्यों हैं. वैरायटी से बातचीत में जोडी से जुड़े पब्लिसिस्ट ने इस बात की पुष्टि की कि वह जेवरों की चोरी को लेकर पुलिस स्टेशन गई थीं.

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… 🥴