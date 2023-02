Antman 3 Review: थानोस से भी बड़ा विलेन लेकर आई फिल्म, कमजोर कहानी से फीकी हुई फेज 5 की शुरुआत

मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स अभी तक 'अवेंजर्स: एंडगेम' के हालात से बाहर नहीं निकल पा रहा है. 2008 में 'आयरनमैन' के साथ शुरू हुआ इनफिनिटी सागा 2019 में 'स्पाइडर-मैन 2' पर खत्म हुआ. इस इनफिनिटी सागा की सबसे कमजोर फिल्म कही जाने वाली 'थॉर 2' तक की भी अपनी एक वैल्यू थी.

फेज 5 की शुरुआत कर रही 'एंट मैन 3' (Antman and The Wasp: Quantamania), फेज 4 से लेकर फेज 6 तक चलने वाले 'मल्टीवर्स सागा' के सबसे बड़े विलेन को बड़ी स्क्रीन पर लेकर आती है. इसके अलावा इस फिल्म की वैल्यू क्या है, ये समझ पाना मुश्किल है. मगर 'एंट मैन 3' के साथ दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है. डिटेल में आगे बढ़ने से पहले, बिना स्पॉइलर ये बता देते हैं कि फिल्म का प्लॉट क्या है.

मल्टीवर्स और एंट-फैमिली

चींटियों से बतियाने वाला एंट-मैन परिवार, पहली बार एक साथ हंसता-खेलता नजर आ रहा है. एंट मैन यानी स्कॉट लैंग (Paul Rudd) एक किताब लिख चुका है और अपनी गर्लफ्रेंड होप (Evangeline Lilly) के साथ रह रहा है. उसकी बेटी केसी लैंग (Kathryn Newton) एक्टिविस्ट बन चुकी है. आपको ये तो याद होगा कि 'एंट मैन 2' में, एक एक्सीडेंट के बाद होप की मां जेनेट (Michelle Pfeiffer) क्वांटम रियल्म (Quantum Realm) में फंसी हुई मिली थीं. यानी एक ऐसे संसार में सब-एटॉमिक है और जहां टाइम हमारी समझ के हिसाब से बहुत अलग तरीके से फंक्शन करता है.

जेनेट इसलिए वहां फंसी थी क्योंकि उनके पति हैंक पिम (Michael Douglas) के पास इस अनोखे संसार के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थीं. हैंक को हमेशा से इस अद्भुत क्वांटम संसार के बारे में जानने का चस्का था. 'अवेंजर्स: एंडगेम' में इसी क्वांटम संसार में रास्ता खोजने की तकनीक के जरिए अवेंजर्स ने थानोस का जवाब दिया था, ये भी आपको याद होगा.

जब पूरा परिवार डिनर पर मिलता है तो केसी बताती है कि वो हैंक के साथ एक नई डिवाइस पर काम कर रही है जो क्वांटम रियल्म से कांटेक्ट कर सकती है. ये सुनकर जेनेट भौचक्का रह जाती है क्योंकि वहां ऐसा कुछ राज है जो बहुत खतरनाक है और जिसके बारे में उसने अपने घरवालों में से किसी को कुछ नहीं बताया है. मगर तबतक देर हो जाती है और सिग्नल चला जाता है. एक ब्लास्ट के साथ अब पूरा परिवार क्वांटम रियल्म में खींच लिया गया है.

क्वांटम यूनिवर्स में फंसे रहने के दौरान जेनेट ने जो करामातें की हैं, जब उनका राज खुलना शुरू होता है तब कहानी में सस्पेंस और थ्रिल बढ़ता जाता है. यहीं पर कैंग (Jonathan Majors) से आपकी पहली मुलाकात होती है. इसके अलावा एक और विलेन MODOK मिलता है, जिसका इस परिवार से एक बहुत पुराना कनेक्शन है, जो फिल्म में देखने पर ही मजा देगा, इसलिए हम आगे नहीं बता रहे.

थानोस से भी खतरनाक है कैंग

कैंग के आने का पहला इशारा आपको MCU के सबसे दिलचस्प किरदार लोकी की वेब सीरीज में मिला होगा. 'लोकी' में भी उसका एक वर्जन था जिसका नाम He Who Remains था, यानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. 'एंड गेम' में बताया गया आल्टरनेट टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो मल्टीवर्स को भी समझ सकते हैं. 'लोकी' में फीमेल लोकी वैरिएंट और अपना पुराना ऑरिजिनल लोकी He Who Remains तक पहुंच गए थे. उस विलेन ने वार्निंग दी थी कि वो अलग-अलग टाइमलाइन अपने अलग-अलग वर्जन को संभाले हुए है और अगर उसे खत्म किया गया तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा. लेकिन फीमेल लोकी ने He Who Remains को मार दिया था, जिससे पूरी टाइम लाइन से ढेर सारे मल्टीवर्स बन निकले थे.

थानोस को याद करें तो उसकी सारी एनर्जी का सोर्स इनफिनिटी स्टोन्स थे. लेकिन He Who Remains के कैंग वर्जन के पास पावर का सोर्स ही अलग है. थानोस अपने स्टोन्स को इस्तेमाल कर के ज्यादा से ज्यादा अपने ही एक यूनिवर्स में तबाही मचा रहा था और अलग-अलग ग्रहों को खत्म कर रहा था. लेकिन कैंग ऐसे कई यूनिवर्स खत्म कर चुका है, जिनमें न जाने कितने थानोस रहे होंगे. 'एंट मैन 3' में कैंग का एक डायलॉग बताता है कि उसने अलग-अलग यूनिवर्स और टाइमलाइन में कई बार अवेंजर्स को भी खत्म किया है. उसके लिए टाइम बस एक छोटा सा पिंजरा है जिसे वो बहुत पहले तोड़ चुका है.

ये कैंग अगर क्वांटम यूनिवर्स में कैसे पहुंचा, वहां क्या कर रहा है, और उसका प्लान क्या है ये जानकर आपको अंदाजा होता है कि मामला कितना सीरियस है. इसलिए अगर वो यहां से बाहर निकल गया तो मार्वल के मेन यूनिवर्स ही नहीं, हर जगह, हर टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ अराजकता और तबाही बचेगी. लेकिन क्या एंट-मैन फैमिली उसे रोक पाएगी? यही फिल्म का बड़ा सवाल है.

खासियतें और दिक्कतें

'एंट मैन 3' के विजुअल ठीकठाक लगते हैं लेकिन इसमें जो संसार आपको दिखेगा, वो बहुत बार इस तरह की फिल्मों में देखा हुआ लगता है. ऊपर से इसमें नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाला मैजिक नहीं है. बल्कि ऐसा है कि कहानी अपने रास्ते गुजर रही है और ये क्वांटम रियल्म रास्ते पर पड़ने वाला एक गांव है बस. 'एंट मैन' फिल्मों का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क ह्यूमर और लाइट मोमेंट्स हैं.

पॉल रड ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन एक मजेदार व्यक्ति लगते हैं और पिछली सभी फिल्मों में उनके किरदार में यही मजेदार था. उनके किरदार में आयरनमैन-कैप्टन अमेरिका वाली लीगेसी नहीं है और न ही थॉर या हल्क जैसी ताकत. बल्कि वो परसेप्शन के हिसाब से सबसे छोटे और महत्वहीन माने गए जीव- चींटी से कनेक्शन को पावर की तरह यूज करते हैं. लेकिन इतने हल्के में लिए जाने के बावजूद एंट मैन के किरदार की दृढ़ता उसका खास फीचर है. 'एंट मैन 3' इस फीचर को एलिवेट करने में चूकती है और इसका स्क्रीनप्ले कहानी के वजन को हल्का करता है.

'एंट मैन 3' के अंत में आने वाले दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आपको आगे की फिल्मों और शोज के लिए एक दिलचस्प हुक जरूर मिलता है. मगर ये फिल्म हर हीरो को किसी भी तरह मल्टीवर्स से जोड़ने के लिए की जा रही बेसिक जरूरत से निकली हुई लगती है. एक बड़े कैनवास पर 'एंट मैन 3' स्कॉट लैंग की प्राइवेट लाइफ या सुपरहीरो लाइफ, में कोई बड़ा चेंज नहीं लाती. न ही ये फिल्म मल्टीवर्स में उसकी किसी खास जरूरत को हाईलाइट करती है. इस लिहाज से 'एंट मैन 3' एक तगड़े विलेन को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद, एक बहुत ढीली फिल्म लगती है.

कैंग के रोल में जोनाथन मेजर्स की शानदार परफॉरमेंस फिल्म देखने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है. He Who Remains के किरदार में अगर आपने जोनाथन को देखा होगा, तो कैंग के रोल में देखकर यकीन ही नहीं करेंगे कि ये वही एक्टर है. जोनाथन के हिस्से MCU में अब एक बहुत बड़ा टास्क है और उन्हें कैंग के अलग-अलग वर्जन निभाने हैं. 'एंट मैन 3' में उनके जो 4-5 वर्जन दिखते हैं, उन सब में जोनाथन आपको डिफरेंट रियेक्ट करते दिखते हैं. पॉल रड समेत फिल्म की पूरी कास्ट की परफॉरमेंस अच्छी है मगर दिक्कत ये है कि उनके पास करने के लिए ज्यादा ट्रिक्स ही नहीं हैं!

मार्वल में फेज 4 से फेज 6 तक 'मल्टीवर्स सागा' चलने वाला है. फेज 4 ये स्टूडियो उम्मीदों पर खरा उतरने में कई बार चूका और 'ब्लैक विडो' से लेकर 'एटर्नल्स' 'डॉक्टर स्ट्रेंज 2' 'थॉर 4' तक दर्शकों को सॉलिड एंटरटेनमेंट नहीं दे सकीं. 'एंट मैन 3' भी काफी सेंटर से हिली हुई फिल्म लगती है और ऐसे में आने वाले प्रोजेक्ट्स में जनता मार्वल से फॉर्म में लौटने की उम्मीद बहुत जोर से कर रही है. अब मार्वल फैन्स 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3' से ही उम्मीदें लगा सकते हैं.