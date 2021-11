Antim: The Final Truth Twitter Review: दर्शकों को पसंद आया सलमान का नया अवतार, फिल्म को बताया पैसा वसूल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ गए हैं. सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर फिल्म अंतिम: द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर से सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार फैंस को था. अब जब फिल्म पर्दे पर लग गई है तो सोशल मीडिया पर दर्शकों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं.

दर्शकों को पसंद आया सलमान का नया अवतार

ट्विटर पर फ‍िल्‍म 'अंतिम' के चर्चे जोरों-शोरों से हो रहे हैं. महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी 'अंतिम' ने फैंस का दिल जीत लिया है. सलमान खान इस फिल्म में सरदार पुलिसवाले राजवीर सिंह का किरदार निभा रहे हैं. दर्शकों को सलमान का लुक, स्क्रीन प्रेजेंस और काम बेहद पसंद आ रहा है.

सलमान खान के साथ पहली बार उनके जीजा आयुष शर्मा ने काम किया है. आयुष पहली बार गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं. आयुष की भी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. टीवी एक्ट्रेस महिमा मकवाना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. उनकी और आयुष की जोड़ी को भी फैंस ने पसंद किया जा रहा है.

#SalmanKhan’s performance as Rajveer is such a treat to watch that I wish to watch an another whole movie made just on Rajveer #Antim 🔥 #AntimReview ⭐️⭐️⭐️⭐️#AntimTheFinalTruth pic.twitter.com/36JFdoMng3 — Shoaib.2712 (@Shoaib2712) November 26, 2021

'अंतिम' के लिए आयुष शर्मा ने कैसे बनाई बॉडी? टाइगर श्रॉफ का ट्रेनर है वजह

फैंस ने फिल्म को बताया पैसा वसूल

ट्विट पर फिल्म के कई सीन वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'टॉप क्लास.' तो एक अन्य यूजर ने लिखा, 'थैंक यू भाई. 2 साल बाद आपने एक सुपरहिट मूवी दी.' एक और यूजर ने लिखा,' सरदार के रूप में सलमान की परफॉरमेंस सालों तक याद रखी जाएगी. मूवी मास और क्लास का शानदार और परफेक्ट मिश्रण है.' तो एक और दूसरे यूजर ने इसे 'पैसा वसूल बताया है.

Salman Khan has 53 minutes solid screen presence in #AntimTheFinalTruth



His performance as sardar will be remember for years



Movie is fantastic and perfect mixture of Mass and Class.



Antim ride on pure emotions and mind-blowing raw action.



Review — AKHILESH CHAUDHARY (@beingakki_) November 25, 2021

Thank u Bhai After 2 years you gave a Super Hit Movie #AntimTheFinalTruth pic.twitter.com/VLRIspJ17e — zootopia (@zootopi26356593) November 26, 2021

सलमान खान की फिल्म 'अंतिम' देशभर में 3200 स्‍क्रीन पर रिलीज हुई है. इसकी टक्कर जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला की फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' से हुई. 'अंतिम' के रिव्यू अच्छे आने के बाद इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर सबकी नजरें जमी हुई हैं. उम्मीद की जा रही है कि इसका कलेक्शन 13 से 15 करोड़ रुपये तक होगा.