स्वरा के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांशु संग 'मनमर्जियां' राइटर कनिका ने की सगाई

राइटर कनिका ढिल्लन ने हिमांशु शर्मा संग सगाई कर ली है. कनिका और हिमांशु दोनों ने ही बॉलीवुड की कई पॉपुलर फिल्में लिखी हैं. दोनों की सगाई एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई है. सोशल मीडिया पर दोनों की सगाई की फोटोज वायरल हैं.

कनिका-हिमांशु की हुई सगाई

कनिका ने सगाई सेरेमनी की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की. फोटो में वो येलो कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं. सगाई में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. दूसरी तरफ हिमांशु ब्लू कुर्ता-पायजामा और व्हाइट जैकेट में हैंडसम दिखे. फोटो शेयर करते हुए कनिका ने लिखा- #Famjam and more .. with #himanshusharma



बता दें कि कनिका और हिमांशु ने एक साल डेट करने के बाद सगाई का निर्णय लिया. हिमांशु से पहले फिल्ममेकर प्रकाश कोवलामुडी संग कनिका की शादी हुई थी. 2019 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. अगस्त 2019 में दोनों ने अपने शादी को खत्म कर दिया. वहीं हिमांशु एक्ट्रेस स्वरा भास्कर संग रिलेशन में थे. लेकिन दोनों ने भी अपने रिलेशन को खत्म कर लिया और अलग हो गए.



हिमांशु और कनिका ने लिखी ये फिल्में

वर्क फ्रंट पर हिमांशु ने तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और रांझणा जैसी फिल्में लिखीं हैं. वहीं कनिका ढिल्लन ने अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जियां लिखी. इसके अलावा वो केदारनाथ, जजमेंटल है क्या और गिल्टी जैसी कई फिल्में लिख चुकी हैं. तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म हसीन दिलरुबा भी कनिका ने ही लिखी है. कनिका और हिमांशु की राइटिंग फैंस को काफी पसंद आती है.