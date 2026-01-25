scorecardresearch
 
डायरेक्टर बदला-स्क्रिप्ट बदली, पर नहीं बदला शाहरुख का इरादा, ऐसे तैयार हुई 'किंग' की कहानी

शाहरुख खान की किंग पहले सुजॉय घोष के साथ मिलकर बनाई जा रही थी. लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं. ऐसे में जानिए क्या कारण रहा कि सुजॉय घोष इस फिल्म से दूर हो गए.

किंग में शाहरुख खान (Photo: X/@iamsrk)
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने साल 2023 में एक साथ तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में (पठान, जवान और डंकी) दी थी.  अब पूरी दुनिया की नजरें उनकी अगली फिल्म 'किंग' पर टिकी हैं. साल 2024 की शुरुआत से ही इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज थीं, लेकिन पर्दे के पीछे अचानक फिल्म के डायरेक्शन में एक बड़ा फेरबदल हुआ. 

पहले खबर थी कि नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर सुजॉय घोष इस फिल्म की कमान संभालेंगे, लेकिन अब ऑफिशियल तौर पर 'पठान' फेम सिद्धार्थ आनंद इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बन गए. सुजॉय घोष के अचानक पीछे हटने और फिल्म के नए स्वरूप को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं, जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

सुजॉय घोष ने आखिर क्यों छोड़ी 'किंग'?
Times Now की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 'किंग' की शुरुआत सुजॉय घोष के विजन के साथ हुई थी. जिन्होंने शाहरुख की रेड चिलीज के साथ पहले 'बदला' जैसी सफल फिल्म दी है. हालांकि, जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, फिल्म का पैमाना (स्केल) काफी बड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि सुजॉय को लगा कि फिल्म जिस दिशा में जा रही है, उसमें सिद्धार्थ आनंद का दखल काफी बढ़ गया है. सुजॉय एक अलग विजन के साथ स्क्रिप्ट पर काम करना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के बड़े विजन के चलते मूल कहानी से फोकस हटने लगा. अंत में, सुजॉय ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया, ताकि फिल्म की मेकिंग पर कोई असर न पड़े.

सिद्धार्थ आनंद बने किंग के डायरेक्टर
जब सुजॉय घोष प्रोजेक्ट से अलग हुए तो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्शन के लिए सबसे स्वाभाविक पसंद बनकर उभरे. शाहरुख खान की 'पठान' के जरिए सिद्धार्थ ने सुपरस्टार की ऐसी धमाकेदार वापसी कराई थी कि शाहरुख को उनके काम और समझ पर पूरा भरोसा है. सिद्धार्थ के डायरेक्टर बनते ही स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया गया ताकि इसे एक मेगा एक्शन थ्रिलर का रूप दिया जा सके. हालांकि सुजॉय अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं.

शाहरुख का दिखेगा सबसे क्रूर अवतार
शाहरुख खान ने बीते साल खुद अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस से बातचीत करते हुए इस फिल्म के बारे में कुछ बड़े हिंट्स दिए हैं. उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की तारीफ करते हुए कहा कि 'किंग' में उनका किरदार बेहद 'डार्क' और 'क्रूर' होने वाला है. उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से विलेन वाला रोल नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ग्रे शेड (गहराई) है. शाहरुख का मानना है कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार होगा, जिसे निभाने के लिए वह काफी एक्साटडेट हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म की कंफर्म कास्ट में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और जयदीप अहलावत जैसे शानदार कलाकारों के नाम शामिल है. इसके साथ ही अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं. यह फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
 

