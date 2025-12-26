scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वे मेरा भविष्य बर्बाद कर देंगे...', इंडियन आइडल जीतने के बाद डरे थे अभिजीत सावंत, बताई ये वजह

रियलिटी सिंगिंग शो इंडियन आइडल के पहले सीजन का खिताब जीतने वाले सिंगर अभिजीत सावंत का कहना है कि इंडियन आइडल जीतने के बाद जो भी उन्हें बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था, वह उन सभी को शक की नजर से देखते थे.

Advertisement
X
इंडियन आइडल पर बोले अभिजीत सावंत (Photo: Instagram/ @abhijeetsawant73)
इंडियन आइडल पर बोले अभिजीत सावंत (Photo: Instagram/ @abhijeetsawant73)

सिंगर अभिजीत सावंत न सिर्फ 2004 में इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर बने, बल्कि इसके बाद वो फैंस के भी फेवरेट बन गए. सिंगर ने अक्सर बताया है कि सिंगिंग रियलिटी शो जीतने के बाद उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल गई. इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सिंगर इस बड़ी जीत के बाद डरे हुए थे?

हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिजीत सावंत ने याद किया कि इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद वह डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई म्यूजिक लेबल उन्हें एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लेगा, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा. सिंगर ने बताया कि कैसे वह हर उस इंसान को शक की नजर से देखते थे जो उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहा था.

अभिजीत सावंत ने क्या कहा?
गाना को दिए इंटरव्यू में अभिजीत सावंत ने कहा, '20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जहां तक ​​मुझे याद है, मुझे शो जीतने का कॉन्फिडेंस था. मैं इस बात को लेकर भी नर्वस था कि भविष्य में क्या होगा. यह बिग बॉस जैसा नहीं था कि आपको पता ही न चले कि बाहर क्या हो रहा है, मैं सच में लोगों को पागल होते और लड़कियों को मुझ पर फिदा होते देख सकता था. आप एक छोटे से समाज से आते हैं, छह महीने पहले आप रोज एक छोटे से कोने में चाय पी रहे थे, और अब अचानक पूरा देश आपको देख रहा है.' 

सम्बंधित ख़बरें

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan
'मैं कार में था और उसमें आग लग गई', पवनदीप का कैसे हुआ था एक्सीडेंट?
Manraj Veer Amritha Rajan Amritha Rajan in Sahitya AajTak 2025
कि‍तना मुश्क‍िल था Indian Idol तक पहुंचने का सफर? मनराज वीर, अमृता राजन और दिवाकर चौबे से जानें
Indian Idol Contestants at Sahitya Aajtak
मुश्किल था इन इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स का सफर, कैसे टॉप लिस्ट में बनाई जगह, जानें
indian idol, anushaw askari viral video of rejection
इंडियन आइडल का ये कैसा नियम? सिलेक्ट करके सिंगर को शो से किया रिजेक्ट
Badshah
'Fake नहीं है इंडियन आइडल', गुस्साए विशाल ददलानी, भावुक हुए बादशाह
Advertisement

सिंगर ने कहा, 'हमें नहीं पता था कि शो के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा. आज की जेनरेशन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम हर उस इंसान के इरादों पर शक करते थे जो बहुत सारा पैसा ऑफर करता था, बस यही सोचते थे कि वे शायद स्कैम कर रहे हैं. यहां तक ​​कि जब मैं जीतने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, तो हमारे परिवार में कई लोगों ने कहा कि मुझे कुछ भी या किसी भी एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए. मुझे डर था कि वे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसमें मैं फंस जाऊं, वे मेरा भविष्य बर्बाद कर देंगे...और मुझे पकड़ के रख लेंगे,'

शो जीतने के बाद क्या कुछ बदला?
अभिजीत सावंत ने आगे कहा, 'शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया. मैं घर नहीं जा पाता था, जब मैं शो से वापस आता था तो घर के आस-पास मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग होते थे. मेरे कई दोस्त मुझसे कहते हैं कि इतने कम लोगों ने इस तरह का क्रेज देखा है. उस समय मुझे लगता था कि वे मुझसे 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, फिर मैं फंस जाऊंगा, और मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल चले जाएंगे, और फिर वे मुझे छोड़ देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं 5-6 साल तक सोनी के साथ जुड़ा रहा, अगर रिश्ता अच्छा हो तो कंपनियां आपको ऊंचे लेवल पर ले जा सकती हैं.'

Advertisement

अभिजीत सावंत मोहब्बतें लुटाऊंगा, मर जावां मिट जावां (आशिक बनाया आपने) और हैप्पी एंडिंग (तीस मार खान) जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement