'वे मेरा भविष्य बर्बाद कर देंगे...', इंडियन आइडल जीतने के बाद डरे थे अभिजीत सावंत, बताई ये वजह

सिंगर अभिजीत सावंत न सिर्फ 2004 में इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर बने, बल्कि इसके बाद वो फैंस के भी फेवरेट बन गए. सिंगर ने अक्सर बताया है कि सिंगिंग रियलिटी शो जीतने के बाद उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल गई. इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सिंगर इस बड़ी जीत के बाद डरे हुए थे?

हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिजीत सावंत ने याद किया कि इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद वह डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई म्यूजिक लेबल उन्हें एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लेगा, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा. सिंगर ने बताया कि कैसे वह हर उस इंसान को शक की नजर से देखते थे जो उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहा था.

अभिजीत सावंत ने क्या कहा?

गाना को दिए इंटरव्यू में अभिजीत सावंत ने कहा, '20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जहां तक ​​मुझे याद है, मुझे शो जीतने का कॉन्फिडेंस था. मैं इस बात को लेकर भी नर्वस था कि भविष्य में क्या होगा. यह बिग बॉस जैसा नहीं था कि आपको पता ही न चले कि बाहर क्या हो रहा है, मैं सच में लोगों को पागल होते और लड़कियों को मुझ पर फिदा होते देख सकता था. आप एक छोटे से समाज से आते हैं, छह महीने पहले आप रोज एक छोटे से कोने में चाय पी रहे थे, और अब अचानक पूरा देश आपको देख रहा है.'

सिंगर ने कहा, 'हमें नहीं पता था कि शो के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा. आज की जेनरेशन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम हर उस इंसान के इरादों पर शक करते थे जो बहुत सारा पैसा ऑफर करता था, बस यही सोचते थे कि वे शायद स्कैम कर रहे हैं. यहां तक ​​कि जब मैं जीतने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, तो हमारे परिवार में कई लोगों ने कहा कि मुझे कुछ भी या किसी भी एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए. मुझे डर था कि वे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसमें मैं फंस जाऊं, वे मेरा भविष्य बर्बाद कर देंगे...और मुझे पकड़ के रख लेंगे,'

शो जीतने के बाद क्या कुछ बदला?

अभिजीत सावंत ने आगे कहा, 'शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया. मैं घर नहीं जा पाता था, जब मैं शो से वापस आता था तो घर के आस-पास मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग होते थे. मेरे कई दोस्त मुझसे कहते हैं कि इतने कम लोगों ने इस तरह का क्रेज देखा है. उस समय मुझे लगता था कि वे मुझसे 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, फिर मैं फंस जाऊंगा, और मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल चले जाएंगे, और फिर वे मुझे छोड़ देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं 5-6 साल तक सोनी के साथ जुड़ा रहा, अगर रिश्ता अच्छा हो तो कंपनियां आपको ऊंचे लेवल पर ले जा सकती हैं.'

अभिजीत सावंत मोहब्बतें लुटाऊंगा, मर जावां मिट जावां (आशिक बनाया आपने) और हैप्पी एंडिंग (तीस मार खान) जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं.

