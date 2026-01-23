scorecardresearch
 
कौन है समारा तिजोरी? कभी रहीं फुटबॉल खिलाड़ी, बचपन में हुईं किडनैप, भूमि पेडनकर की 'दलदल' से बनेंगी स्टार?

दीपक तिजोरी की बेटी समारा, जो पहले भी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, भूमि पेडनेकर स्टारर वेब सीरीज 'दलदल' में अहम भूमिका निभाएंगी. उनके एक्टिंग करियर को ये सीरीज माइलेज देगी. जानें समारा के बारे में...

भूमि पेडनेकर संग स्क्रीन शेयर करेंगी समारा तिजोरी (Photo: Instagram @samaratijori)
फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर', 'कभी हां कभी ना' और 'बादशाह' जैसी फिल्मों में दिखे एक्टर दीपक तिजोरी की बेटी समारा की काफी चर्चा है. वो जल्द भूमि पेडनेकर स्टारर सीरीज दलदल में नजर आने वाली हैं. 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर ये शो स्ट्रीम होगा. शो में समारा अहम रोल प्ले करती नजर आएंगी.  वैसे ये समारा का एक्टिंग डेब्यू नहीं है, वो 4 साल से इंडस्ट्री में हैं.

कौन हैं समारा?

समारा ने 2021 में फिल्मों में कदम रखा था. उन्हें अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास में देखा गया था. वो जूनियर बच्चन की बेटी के रोल में थीं. उनका नाम मिनी बिस्वास था. इसके बाद वो 2022 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर मासूम में नजर आईं. लेकिन कम ही लोगों ने उन्हें नोटिस किया. अब समारा को फैंस भूमि के शो में अहम रोल में देख पाएंगे. फैंस को उम्मीद है ये फिल्म उनके करियर के लिए गेमचेंजर होगी.

समारा ने जेफ गोल्डबर्ग एक्टिंग स्टूडियो से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है. वो ट्रेंड डांसर हैं. मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है. 16 साल की उम्र में वो राजस्थान शिफ्ट हुईं, वहीं पढ़ाई कंप्लीट की. समारा नेशनल लेवल फुटबॉल खिलाड़ी रही हैं. उन्होंने मुंबई के कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकॉलजी में डिग्री ली. रियल लाइफ में समारा बेहद स्टाइलिश और फैशनेबल हैं. उनकी मां शिवानी तिजोरी फैशन डिजाइनर हैं. 

जब किडनैप हुई थीं समारा

समारा के साथ बचपन में एक बड़ी ट्रैजिडी हुई थी. महज 13 साल की उम्र में वो किडनैप हो गई थीं. ओशिवारा पुलिस के मुताबिक, समारा अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग गई थीं. वापस आते वक्त एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें रोका और अपने रिक्शा में जबरन बैठाकर ले गया. समारा की दोस्त ने उनके पिता दीपक तिजोरी को इसकी जानकारी दी. एक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन कुछ घंटों बाद समारा घर लौट आई थीं.

बात करें शो दलदल की तो, ये सीरीज विश्व धामिजा की किताब भिंडी बाजार पर बेस्ड है. शो में समारा जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं. इसे अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है. शो का ट्रेलर देखकर मालूम पड़ता है कि इसमें समारा का रोल प्रॉमिसिंग है. 

