Vivek Agnihotri ने खरीदा 18 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट? बताया सच

साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के बारे में हाल ही में कहा गया था कि उन्होंने करोड़ों का घर खरीदा है. अब वो जल्द ही बच्चन परिवार के पड़ोसी बनने जा रहे हैं. फ्लैट की कीमत लगभग 18 करोड़ बताई जा रही थी. और कहा गया कि ये सब कश्मीर फाइल्स की सक्सेस की वजह से ही हो पाया है. लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है. विवेक अग्निहोत्री तेजी से उड़ रही इस अफवाह पर विराम लगा दिया है.

बच्चन परिवार के बने पड़ोसी

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स की सक्सेस की कहानी अपने आप में एक मिसाल है. फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई को देखते हुए, कहा जा रहा था कि विवेक और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने एक अपार्टमेंट खरीदा है. जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपये है. कहा यहां तक गया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के पास वाला घर खरीदा है. कपल अब जल्द ही बच्चन परिवार के पड़ोसी बनने वाले हैं.

विवेक ने इन सभी खबरों को झूठा बताया है. विवेक ने ट्वीट कर इसे कोरी अफवाह करार दिया है. विवेक ने मजेदार अंदाज में ताना कसते हुए ट्वीट में लिखा- मैं शुक्रगुजार हूं कांग्रेसी, आपियों, और बेरोजगार बॉलीवुडिया का, जो मेरे लिए हर दिन नया अपार्टमेंट बना रहे हैं. वहीं हर दिन उसमें लग्जरी फर्नीचर भी लगवा रहे हैं. लेकिन मुझे ये सोफा बेहद पसंद है, जो 10 जनपथ से आया है. सभी का शुक्रिया.

I am really grateful to all the Congressis, AAPiyas and unemployed Bollywoodiyas for building new apartments for me everyday and also for furnishing them with luxury furniture. I really liked the sofa which came from 10 Janpath.



Thank you everyone. Thank you @ikaveri ji. pic.twitter.com/F15h9EysA5