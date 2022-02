Gangubai Kathiawadi: विजय राज के रोल 'रजिया बाई' को लेकर फैंस में छिड़ी बहस, बोले 'Trans को मौका क्यों नहीं'

समय के साथ-साथ लोगों की सोच भी काफी बदल चुकी है. गे, लेस्ब‍ियन, ट्रांसजेंडर समेत समाज के अन्य लोगों को अब लोग स्वीकार करने लगे हैं. बॉलीवुड फिल्मों में भी ऐसे किरदारों को अब सहजता से दिखाया जा रहा है. लेक‍िन जिस बात पर लोगों को ऐतराज है, वो ये कि फिल्मी पर्दे पर जब ये रोल्स दिखाए जाते हैं तो क्यों LGBTQ समुदाय के लोगों को ये किरदार निभाने का मौका नहीं दिया जाता. क्यों कोई स्ट्रेट व्यक्त‍ि इन कैरेक्टर्स में नजर आते हैं. पिछले दिनों चंडीगढ़ करे आश‍िकी में वाणी कपूर के रोल पर बहस के बाद अब गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी फिल्म में विजय राज के किरदार को लेकर सोशल मीड‍िया यूजर्स के बीच तनातनी छ‍िड़ गई है.

गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया. ट्रेलर में आल‍िया भट्ट को जबरदस्त सराहना मिल रही है. वहीं ट्रांस मह‍िला के लुक में विजय राज भी अपने कर‍ियर के बेस्ट रोल में नजर आ रहे हैं. लड़क‍ियों की तरह मेकअप, पहनावा और बोलने का लहजा, विजय ने इस रोल में जान डाल दी है. फिल्म के ट्रेलर में विजय राज की इस परफॉर्मेंस को फैंस ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. पर साथ ही सोशल मीड‍िया यूजर्स के बीच एक्टर की कास्ट‍िंग को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं.

यूजर्स के बीच छ‍िड़ी बहस

कई यूजर्स ने इस रोल में विजय राज को सराहा तो, लेकिन कुछ ने उनकी कास्ट‍िंग पर सवाल उठाए. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा 'इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज को साब‍ित हो गई है कि विजय राज हमारे समय के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं. उनकी एंट्री से रोंगटे खड़े हो जाते हैं.' दूसरे ने लिखा 'हर किसी की एक्ट‍िंग ब्र‍िल‍ियंट है पर विजय राज सबसे जुदा हैं. उन्होंने इस किरदार को जिय तरह पेश किया है वह ब्र‍िल‍ियंट है.'

यूजर्स जिन्हें उनकी कास्ट‍िंग पर ऐतराज है, उनमें से एक ने लिखा 'बॉलीवुड cis/straight लोगों को ट्रांससेक्सुअल कैरेक्टर्स में कास्ट करना कब बंद करेगा? ये 2022 है और इस देश में काफी टैलेंट है जहां इस किरदार को एक ट्रांससेक्सुअल व्यक्त‍ि निभा सकता है.' एक अन्य ने लिखा 'बात प्रत‍िन‍िधत्व और मौके की है, ट्रांस लोगों की संख्या कम है और मीडिया में उन्हें कम ही दिखाया जाता है. उन्हें उनके बारे में लिखे किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिलता है.'

कई लोगों ने विजय राज के किरदार पर अपनी-अपनी राय दी है. एक्टर इस फिल्म में रज‍ियाबाई के रोल में नजर आएंगे. वे गंगूबाई (आल‍िया भट्ट) के दुश्मन हैं जो गंगूबाई को कमाठीपुरा से बाहर जाने की धमकी देते हैं.