Pushpa की 'श्रीवल्ली' संग शादी की खबरों को Vijay Deverakonda ने बताया बकवास, चर्चा में ट्वीट

पिछले कई दिनों से साउथ स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर जबरदस्त चर्चा है. उनके डेटिंग की चर्चा तो काफी वक्त से है. ये बात और है कि दोनों ने आज तक अपने रिलेशन को कंफर्म नहीं किया है. शादी की खबरों को भी वो अफवाह बताते आए हैं. बीते कुछ दिनों से खबरें हैं कि रश्मिका और विजय 2022 के अंत में शादी करने वाले हैं.

खबरें हैं कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने रिश्ते को अगले स्टेप पर ले जाने का फैसला किया है. इसलिए वे 2022 के खत्म होने से पहले शादी कर लेंगे. अभी वे अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर फोकस कर रहे हैं. इन अटकलों के बीच विजय देवरकोंडा का एक ट्वीट सामने आया है. जिसे उनका शादी की खबरों पर रिएक्शन बताया जा रहा है.

As usual nonsense..



Don’t we just

❤️ da news!