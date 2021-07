ऑस्कर के लिए वोट करने वाली समीति में शामिल हुईं विद्या बालन-एकता कपूर

अकेडमी अवॉर्ड्स हर साल कला के क्षेत्र में किए गए विश्वभर के श्रेष्ठ काम और सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करता है. इसके लिए अलग से एक ज्यूरी होती है. साथ ही कला के क्षेत्र से ही कई सारे देशों से कुछ लोगों को खासतौर पर वोट करने के लिए चयनित किया जाता है. पिछली बार भारत से 8 लोगों को इस चयन समीति में शामिल होने का मौका मिला था. इस बार भी भारत से 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जो अकेडमी ऑफ मोशन प‍िक्चर्स एंड आर्ट्स की तरफ से जारी की गई 395 नए लोगों की सूची में शामिल हैं.

एकता कपूर की मां भी लिस्ट में शामिल

एक्ट्रेस विद्या बालन, टीवी क्वीन एकता कपूर और शोभा कपूर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. अकेडमी की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई. विद्या बालन को तुम्हारी सुलु और कहानी फिल्म के लिए सेलेक्ट किया गया. एकता कपूर को ड्रीम गर्ल और वन्स अपऑन अ टाइम इन मुंबई की वजह से और शोभा कपूर को द डर्टी पिच्चर और उड़ता पंजाब की वजह से इस लिस्ट में शामिल किया गया है.

So happy and grateful for all the love and wishes pouring in for me and my mom. ❤️❤️ Thanks to everyone's hardwork without which this wouldn't have been possible. Heartiest congratulations to all my fellow artists too on their achievement at the @TheAcademy ✨❤️