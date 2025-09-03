scorecardresearch
 

Bijuria Song: सोनू निगम की आवाज, वरुण-जाह्नवी का दमदार डांस, 'बिजुरिया' सुनकर झूम उठेंगे आप

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' रिलीज हो गया है, जो सोनू निगम के 1999 के हिट गाने का रीमेक है. इस गाने में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के डांस स्टेप्स और सोनू निगम की आवाज का जादू देखने को मिलता है. गाने को तनिष्क बागची ने नया रूप दिया है.

'बिजुरिया' गाने में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर (Photo: Youtube Screengrab)
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' रिलीज हो गया है. ये सिंगर सोनू निगम की 1999 की हिट एल्बम मौसम के गाने बिजुरिया का रीमेक है. इसे भी सिंगर सोनू निगम ने ही अपनी दमदार आवाज दी है, जो इसे पहले से ज्यादा जोशीला बनाती है.

रिलीज हुआ बिजुरिया सॉन्ग

गाने में हीरोइन को दुल्हनिया बनाने की बात हो रही है. इसमें आपको वरुण धवन को फंकी और कूल डांस स्टेप्स करते देखेंगे, तो वहीं जाह्नवी कपूर की अठखेलियां भी इसमें नजर आ रही हैं. वरुण और जाह्नवी दिल खोलकर डांस कर रहे हैं. वीडियो में रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा के किरदारों को खुश होते देखा जा सकता है. तो वहीं कुछ सीन्स में मनीष पॉल भी अपने सरदार जी अवतार में नजर आकर स्क्रीन पर चार चांद लगा देते हैं.

'बिजुरिया' गाने में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर (Photo: Youtube Screengrab)

'बिजुरिया' गाने को सोनू निगम के साथ असीस कौर ने भी गाया है. इस गाने के ओरिजिनल वर्जन को रवि पवार ने कंपोज किया था. तो वहीं नए वर्जन के कंपोजर तनिष्क बागची हैं. इसमें नए लिरिक्स का इस्तेमाल भी किया गया है, जिन्हें तनिष्क बागची ने ही लिखा है. साथ ही सोनू निगम और अजय झिंगरा के ओरिजिनल लिरिक्स भी गाने में शामिल हैं.

वरुण-जाह्नवी संग सोनू निगम की आवाज का जादू

वरुण धवन के डांस स्टेप्स और जाह्नवी कपूर की अदाओं के साथ सोनू निगम की आवाज वाला गाना 'बिजुरिया' आपको अपने कदम थिरकाने पर मजबूर करता है. इसमें पुराना चार्म और नया मजा है, जो इसे चार्टबस्टर पार्टी नंबर्स में से एक बनाता है. तो फिर देर किस बात की है, आप ये गाना चलाइए और अपने कदम थिरकना शुरू कर दीजिए.

फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की बात करें तो इसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ को फिल्म के सेकेंड लीड किरदारों में देखा जाएगा, जो काफी मजेदार होने वाला है. पिक्चर में मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय अहम रोल निभा रहे हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले डायरेक्टर शशांक खेतान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी.

